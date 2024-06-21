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21 июня 2024, 01:45 |
27
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

21 июня 2024, 01:45 |
27
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В пятницу, 21 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Словакия – Украина

Ggbet 4.04 – 3.45 – 2.14

19:00 Польша – Австрия

Ggbet 3.74 – 3.47 – 2.11

22:00 Нидерланды – Франция

Ggbet 3.61 – 3.41 – 2.18

КИБЕРСПОРТ

17:00 Parakeet Gaming – eSuba

Ggbet 1.47 – 2.50

18:00 Team Brute – Entropiq

Ggbet 4.75 –1.47

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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