СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июня

В пятницу, 21 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Словакия – Украина

4.04 – 3.45 – 2.14

19:00 Польша – Австрия

3.74 – 3.47 – 2.11

22:00 Нидерланды – Франция

3.61 – 3.41 – 2.18

КИБЕРСПОРТ

17:00 Parakeet Gaming – eSuba

1.47 – 2.50

18:00 Team Brute – Entropiq

4.75 –1.47