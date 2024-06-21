Другие новости21 июня 2024, 01:45 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
21 июня 2024, 01:45 |
27
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В пятницу, 21 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Словакия – Украина
19:00 Польша – Австрия
22:00 Нидерланды – Франция
КИБЕРСПОРТ
17:00 Parakeet Gaming – eSuba
18:00 Team Brute – Entropiq
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