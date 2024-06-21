21 июня сборные Словакии и Украины сыграют игру второго тура чемпионата Европы по футболу.

Первые матчи команды закончили по-разному – Украина неожиданно уступила Румынии со счетом 0:3, а Словакия сенсационно выиграла у Бельгии 1:0.

Перед матчем с прессой пообщались главный тренер Сергей Ребров и полузащитник Александр Зинченко.

Видео. Слова Реброва и Зинченко перед матчем Словакия – Украина