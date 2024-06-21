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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 01:40 | Обновлено 21 июня 2024, 02:22
346
0

ВИДЕО. Слова Реброва и Зинченко перед матчем Словакия – Украина

21 июня украинцы проведут вторую игру на Евро-2024

21 июня 2024, 01:40 | Обновлено 21 июня 2024, 02:22
346
0
ВИДЕО. Слова Реброва и Зинченко перед матчем Словакия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

21 июня сборные Словакии и Украины сыграют игру второго тура чемпионата Европы по футболу.

Первые матчи команды закончили по-разному – Украина неожиданно уступила Румынии со счетом 0:3, а Словакия сенсационно выиграла у Бельгии 1:0.

Перед матчем с прессой пообщались главный тренер Сергей Ребров и полузащитник Александр Зинченко.

Видео. Слова Реброва и Зинченко перед матчем Словакия – Украина

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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