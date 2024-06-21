Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024

В немецком Дюссельдорфе 21 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024, в котором встретятся сборные Словакии и Украины.

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Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на поединок. Фаворитом встречи являются подопечные Сергея Реброва. Коэффициент на успех сине-желтых составляет 2.13.

Ничья расценивается в 3.35, а победа словаков – 3.80.

Основные котировки на матч Словакия – Украина: