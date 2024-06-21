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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 02:01 |
462
0

Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024

Поединок пройдет 21 июня в 16:00 по Киеву

21 июня 2024, 02:01 |
462
0
Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
УАФ

В немецком Дюссельдорфе 21 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024, в котором встретятся сборные Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на поединок. Фаворитом встречи являются подопечные Сергея Реброва. Коэффициент на успех сине-желтых составляет 2.13.

Ничья расценивается в 3.35, а победа словаков – 3.80.

Основные котировки на матч Словакия – Украина:

  • Победа Словакии – 3.80
  • Ничья – 3.35
  • Победа Украины – 2.13
  • Обе забьют – 1.93
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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