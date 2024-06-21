Чемпионат Европы21 июня 2024, 02:01 |
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Букмекеры оценили шансы сборной Украины переиграть Словакию на Евро-2024
Поединок пройдет 21 июня в 16:00 по Киеву
21 июня 2024, 02:01 |
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В немецком Дюссельдорфе 21 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024, в котором встретятся сборные Словакии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на поединок. Фаворитом встречи являются подопечные Сергея Реброва. Коэффициент на успех сине-желтых составляет 2.13.
Ничья расценивается в 3.35, а победа словаков – 3.80.
Основные котировки на матч Словакия – Украина:
- Победа Словакии – 3.80
- Ничья – 3.35
- Победа Украины – 2.13
- Обе забьют – 1.93
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