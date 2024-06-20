Словакия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 июня в 16:00 матч 2-го тура Евро-2024 в Дюссельдорфе
21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0).
После первого тура Румыния и Словакия имеют по 3 очка, а Бельгия и Украины идут без набранных баллов.
В другом матче второго тура 22 июня в 22:00 сыграют Бельгия и Румыния.
Турнирная таблица группы E
Словакия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне
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