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Евро
Словакия
21.06.2024 16:00 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 12:25 | Обновлено 20 июня 2024, 12:43
173
0

Словакия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 июня в 16:00 матч 2-го тура Евро-2024 в Дюссельдорфе

20 июня 2024, 12:25 | Обновлено 20 июня 2024, 12:43
173
0
Словакия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня в 16:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура группы E Евро-2024 между сборными Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0).

После первого тура Румыния и Словакия имеют по 3 очка, а Бельгия и Украины идут без набранных баллов.

В другом матче второго тура 22 июня в 22:00 сыграют Бельгия и Румыния.

Турнирная таблица группы E

Словакия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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