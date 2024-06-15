Надо, Феде, надо: Кьеза – зажигалка!

Среди потенциальных звезд нынешнего Euro немало и громких имен известных мастеров, и юных талантов. Наверное, объединяет их то, что каждый из вероятных лауреатов выдал прекрасный сезон на клубном уровне. А вот Федерико Кьеза в течение большей части сезона пребывал не на первых ролях. Но, на мой взгляд, именно это, как ни парадоксально, делает возможной его вероятную яркость на Euro-24.

Да, Феде был заметной фигурой на предыдущем триумфальном для «Скуадры» турнире. И исторические хроники свидетельствуют: два ярких Euro подряд не получаются практически ни у кого. А Кьеза вошел в символическую сборную прошлого чемпионата Европы и признавался, что ночь после той победы была «лучшей в его жизни». «Мое празднование на «Уэмбли» – это опера дель арте», – говорил Кьеза впоследствии журналистам влиятельного итальянского издания la Repubblica. Опера дель арте сочетает в себе собственно оперу, современный балет и театр. И действительно, в тогдашних итальянских гульбищах (запруженные людом центры апеннинских городов и местечек извергались Везувием!) были элементы этого перформанса. Однако нынче и Италия в целом уж никак не представляется фаворитом из фаворитов. Так, где-то во втором ряду, несмотря на действующий статус чемпиона. Однако есть и аргументы, опровергающие эти размышления.

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Что послужит предпосылками хорошей игры Кьезы на Euro? Важный фактор: не за горами (через год) истечение действующего контракта Феде с «Ювентусом». Следовательно, интенсифицировались разговоры о его вероятной продаже. А Кьеза представляет собой такой тип игрока, для которого количество сплетен вокруг – это стимул играть лучше. Да, сезон в целом для него не лучший, однако примите во внимание такие цифры: при xG 7,7 он забил 9 голов в серии А. Кстати, когда-то, отвечая на просьбу журналистов сравнить себя с отцом Энрико (известным форвардом 1990-х), Феде отметил: «Он был бомбардиром, а я – вингер». Добавлю, что вингер универсальный: может сыграть как слева, так и справа. С правого фланга делает больше кроссов, а когда действует слева, то чаще берет игру на себя. Да, среднесезонная оценка Федерико в серии А не самая высокая – 6,98. Однако если взять самый-самый эпилог клубного сезона, то Кьеза форму набирал: по версии whoscored.com, получил 7,64 за матч с «Ромой» (с ассистом), 7,24 – за матч с «Болоньей» (с голом, когда он продавил оборону россо-блу и неотразимо пробил с левой, а также поразительным камбеком в конце матча с 0:3, в котором Кьеза сыграл, по-моему, определяющую роль), 8,38 – за матч с «Монцей» (с голом и статусом безусловно лучшего игрока поединка). В каждом из четырех последних матчей чемпионата Кьеза пробивал по воротам не менее 4-х раз (перед этим в течение длительного времени этот показатель колебался у него в пределах 0–1), зажигаясь и придумывая что-то интересное, как только получал мяч. «Интенсивность – часть моей игры», – когда-то говорил Федерико британским медийщикам. Вместе с тем, аналитический сайт coachesvoices.com отмечает «взрывную природу его движений». И такой важный штрих: процент точных передач Феде под занавес сезона регулярно превышал 80%-ную отметку, а в матче против «Кальяри» 82,4% точных передач Кьезы стали возможны при 34-х пасах в целом! А триумф «Юве» в Кубке Италии – неплохое психологическое подспорье для Федерико.

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Неочевидный, но эмоциональный фактор: когда лидер (как вариант: один из…) «Фиорентины» переходит в «Ювентус», через некоторое время он становится лидером (или хотя бы одним из лидеров) своей национальной сборной. И Италии сказанное, безусловно, касается, прежде всего. Роберто Баджо – самый характерный пример. А были и другие: Джорджо Кьеллини, Хуан Куадрадо, Душан Влахович и т. д. И еще один схожий фактор: чемпионат проходит в Германии, а там итальянцы чувствуют себя комфортно. Вспомним триумф на мундиале-2006 и достойный результат на Euro-88, когда команду Адзельо Вичини остановила только команда Валерия Лобановского.

Контракт с «Ювентусом» пролонгировать или нет? Этот гамлетовский вопрос (Gazzetta dello Sport им задается в заголовке: «Юве» или нет?») – краеугольный камень этого лета для Феде. Формулируется ли гамлетовский вопрос для «Старой Синьоры» так: Тиаго Мотта или Федерико Кьеза? Ну, не будем аж настолько упрощать, однако авторам этой формулировки не откажешь в определенной правоте. «Ювентус» всегда стремился к экспансии и всеохватности, а не к «компанилизмо» (в русском языке аналогом этого итальянского слова может служить «провинциальность»). Отказ от региональной – туринской – идентичности? Нет, расширение границ! Вот в области расширения границ Кьеза как раз та фигура, которая, как казалось, подходит для этого донельзя лучше! Речь идет как о тактических границах на футбольном поле, так и о границах сообщества симпатизантов «Юве». Многие болельщики из Генуи (хотя это и непросто в городе, где есть две команды весьма высокого уровня) поддерживают «Юве» из-за того, что Федерико их земляк. Однако Тиаго Мотта-тренер, по крайней мере, не хуже в этом контексте. И не время ли Феде задуматься над европейской экспансией? Как информация к размышлению при ответе на этот вопрос: и Федерико, и его отец Энрико играли на протяжении всей карьеры исключительно за итальянские клубы. Немало судачат в контексте Федерико о «Наполи». Но воспримут ли «ювентино» (даже с приставкой экс-) на «Сан-Паоло»? Согласно социологическим опросам, для 97% фанатов «Наполи» именно «Ювентус» является врагом номер один (к слову, таковым «Юве» называют только 75% «интеристи»). Как бы то ни было, а удачная игра на Euro должна поспособствовать принятию правильного решения на карьерной развилке.

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Ну, а сборная? Тифози стремятся творить себе кумиров. А если фамилия футбольной надежды нации означает «церковь», то даже для посткатолической Италии это – знаковое совпадение. Прихожанам футбольных храмов, искренне верящим в сверхвозможности Федерико, на Апеннинах – несть числа! Именно в Кьезе многие видят героя-спасителя «Скуадры Адзуры» – такого, каковым когда-то был Роби. Вопреки всем букмекерским предсказаниям. Итак, надо, Феде, надо! Вся Италия ждет!

Алексей РЫЖКОВ