«Он его потерял». Бывший скаут Барселоны посоветовал Зинченко сменить клуб

Бывший скаут Барселоны и Манчестер Сити Боян Кркич-старший посоветовал украинскому полузащитнику лондонского Арсенала Александру Зинченко сменить клуб.

«Он потерял место в стартовом составе Арсенала и сборной Украины, поэтому ему нужна смена обстановки. Артета ставит Калафьори на позицию левого защитника, хотя он является центральным защитником, или даже Тимбера, который – правша.

Зинченко же является технически одаренным игроком и может играть на позиции центрального полузащитника, поскольку он также является тактически подготовленным», – сказал Кркич-старший.

В текущем сезоне Зинченко сыграл 5 матчей в составе Арсенала. Результативными действиями украинец не отметился. Контракт Александра с канонирами рассчитан до лета 2026 года.