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  4. «Он его потерял». Бывший скаут Барселоны посоветовал Зинченко сменить клуб
Англия
22 ноября 2024, 19:55 |
1552
0

«Он его потерял». Бывший скаут Барселоны посоветовал Зинченко сменить клуб

Боян Кркич-старший не видит будущего для украинца в Арсенале

22 ноября 2024, 19:55 |
1552
0
«Он его потерял». Бывший скаут Барселоны посоветовал Зинченко сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший скаут Барселоны и Манчестер Сити Боян Кркич-старший посоветовал украинскому полузащитнику лондонского Арсенала Александру Зинченко сменить клуб.

«Он потерял место в стартовом составе Арсенала и сборной Украины, поэтому ему нужна смена обстановки. Артета ставит Калафьори на позицию левого защитника, хотя он является центральным защитником, или даже Тимбера, который – правша.

Зинченко же является технически одаренным игроком и может играть на позиции центрального полузащитника, поскольку он также является тактически подготовленным», – сказал Кркич-старший.

В текущем сезоне Зинченко сыграл 5 матчей в составе Арсенала. Результативными действиями украинец не отметился. Контракт Александра с канонирами рассчитан до лета 2026 года.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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