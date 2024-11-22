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Лига наций
22 ноября 2024, 20:51 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:23
1287
0

Букмекеры назвали главного фаворита Лиги наций перед стартом 1/4 финала

Стартовые игры плей-офф состоятся в марте 2025 года

22 ноября 2024, 20:51 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:23
1287
0
Букмекеры назвали главного фаворита Лиги наций перед стартом 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги наций 2024/25.

В швейцарском Ньоне были определены четвертьфинальные пары: Италия – Германия, Дания – Португалия, Нидерланды – Испания, Хорватия – Франция. Первые матчи противостояний состоятся 20 марта 2025 года, а ответные игры пройдут 23 числа того же месяца.

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Букмекерские конторы выставили коэффициенты на победителя Лиги наций. Фаворитом является сборная Испании – 4.10.

Вторым претендентом на трофей является команда Германии – 4.50. Реальные шансы и у Франции с Португалией – 5.00 и 5.50 соответственно.

Кто выиграет трофей Лиги наций 2024/25? Мнение букмекеров:

  1. Испания – 4.10
  2. Германия – 4.50
  3. Франция – 5.00
  4. Португалия – 5.50
  5. Италия – 8.00
  6. Нидерланды – 12.00
  7. Хорватия – 15.00
  8. Дания – 17.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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