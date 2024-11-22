Букмекеры назвали главного фаворита Лиги наций перед стартом 1/4 финала
Стартовые игры плей-офф состоятся в марте 2025 года
22 ноября состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги наций 2024/25.
В швейцарском Ньоне были определены четвертьфинальные пары: Италия – Германия, Дания – Португалия, Нидерланды – Испания, Хорватия – Франция. Первые матчи противостояний состоятся 20 марта 2025 года, а ответные игры пройдут 23 числа того же месяца.
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Букмекерские конторы выставили коэффициенты на победителя Лиги наций. Фаворитом является сборная Испании – 4.10.
Вторым претендентом на трофей является команда Германии – 4.50. Реальные шансы и у Франции с Португалией – 5.00 и 5.50 соответственно.
Кто выиграет трофей Лиги наций 2024/25? Мнение букмекеров:
- Испания – 4.10
- Германия – 4.50
- Франция – 5.00
- Португалия – 5.50
- Италия – 8.00
- Нидерланды – 12.00
- Хорватия – 15.00
- Дания – 17.00
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