Букмекеры назвали главного фаворита Лиги наций перед стартом 1/4 финала

22 ноября состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги наций 2024/25.

В швейцарском Ньоне были определены четвертьфинальные пары: Италия – Германия, Дания – Португалия, Нидерланды – Испания, Хорватия – Франция. Первые матчи противостояний состоятся 20 марта 2025 года, а ответные игры пройдут 23 числа того же месяца.

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Букмекерские конторы выставили коэффициенты на победителя Лиги наций. Фаворитом является сборная Испании – 4.10.

Вторым претендентом на трофей является команда Германии – 4.50. Реальные шансы и у Франции с Португалией – 5.00 и 5.50 соответственно.

Кто выиграет трофей Лиги наций 2024/25? Мнение букмекеров: