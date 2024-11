Один из лидеров Байера получил травму в сборной и не сыграет до конца года

22-летний полузащитник сборной Нигерии и леверкузенского «Байера» Виктор Бонифейс травмировался в матче квалификации к Кубку африканских наций, где был зафиксирован сенсационный результат – победа сборной Руанды со счетом 2:1.

Сначала сообщалось, что травма не является серьезной, но впоследствии у игрока диагностировали разрыв мышцы бедра.

Для «фармацевтов» это серьезная потеря, учитывая, что впереди команду ждут важные матчи в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Бонифейс является одним из ключевых игроков команды.

С начала сезона Виктор Бонифейс сыграл за «Байер» 15 матчей и забил 8 мячей.

