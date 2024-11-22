Один из лидеров Байера получил травму в сборной и не сыграет до конца года
Виктор Бонифейс травмировался в матче квалификации Кубка африканских наций
22-летний полузащитник сборной Нигерии и леверкузенского «Байера» Виктор Бонифейс травмировался в матче квалификации к Кубку африканских наций, где был зафиксирован сенсационный результат – победа сборной Руанды со счетом 2:1.
Сначала сообщалось, что травма не является серьезной, но впоследствии у игрока диагностировали разрыв мышцы бедра.
Для «фармацевтов» это серьезная потеря, учитывая, что впереди команду ждут важные матчи в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Бонифейс является одним из ключевых игроков команды.
С начала сезона Виктор Бонифейс сыграл за «Байер» 15 матчей и забил 8 мячей.
Ранее стало известно, что лондонский Арсенал потерял надолго своего защитника.
🚨❌ Victor #Boniface has suffered a muscle fiber tear in his thigh, according to our information and will not play another game for Bayer 04 Leverkusen this year.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 22, 2024
The striker picked up the injury during the World Cup qualifier against Rwanda (1-2), with the Nigerian Football… pic.twitter.com/pb9UEPxCaC
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