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Кубок африканских наций
22 ноября 2024, 21:14 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:20
264
0

Один из лидеров Байера получил травму в сборной и не сыграет до конца года

Виктор Бонифейс травмировался в матче квалификации Кубка африканских наций

22 ноября 2024, 21:14 | Обновлено 22 ноября 2024, 22:20
264
0
Один из лидеров Байера получил травму в сборной и не сыграет до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний полузащитник сборной Нигерии и леверкузенского «Байера» Виктор Бонифейс травмировался в матче квалификации к Кубку африканских наций, где был зафиксирован сенсационный результат – победа сборной Руанды со счетом 2:1.

Сначала сообщалось, что травма не является серьезной, но впоследствии у игрока диагностировали разрыв мышцы бедра.

Для «фармацевтов» это серьезная потеря, учитывая, что впереди команду ждут важные матчи в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Бонифейс является одним из ключевых игроков команды.

С начала сезона Виктор Бонифейс сыграл за «Байер» 15 матчей и забил 8 мячей.

Ранее стало известно, что лондонский Арсенал потерял надолго своего защитника.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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