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Англия
22 ноября 2024, 18:25 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:48
462
0

Арсенал потерял правого защитника на длительный срок

О травме Бена Уайта сообщил главный тренер «Арсенала» Микель Артета

22 ноября 2024, 18:25 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:48
462
0
Арсенал потерял правого защитника на длительный срок
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний защитник «Арсенала» Бен Уайт выбыл на несколько месяцев из-за травмы, о чем сообщил главный тренер Микель Артета.

Потеря ключевого игрока усугубляет проблемы команды, так как у «канониров» уже есть другие травмированные футболисты. Уайт присоединился к «Арсеналу» в 2021 году за 28 миллионов евро.

В текущем сезоне он сыграл 12 матчей и отдал одну голевую передачу.

В команде также выступает украинский защитник Александр Зинченко, который забил гол в ворота сборной Албании в Лиге наций.

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Бен Уайт чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма Микель Артета Арсенал Лондон Александр Зинченко
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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