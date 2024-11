Арсенал потерял правого защитника на длительный срок

27-летний защитник «Арсенала» Бен Уайт выбыл на несколько месяцев из-за травмы, о чем сообщил главный тренер Микель Артета.

Потеря ключевого игрока усугубляет проблемы команды, так как у «канониров» уже есть другие травмированные футболисты. Уайт присоединился к «Арсеналу» в 2021 году за 28 миллионов евро.

В текущем сезоне он сыграл 12 матчей и отдал одну голевую передачу.

В команде также выступает украинский защитник Александр Зинченко, который забил гол в ворота сборной Албании в Лиге наций.

🚨 Mikel Arteta has confirmed that Ben White will be out of action for a couple of months through injury. 🤕



Another blow to the Arsenal. 😔 pic.twitter.com/KS2k0IYoy7