Арсенал потерял правого защитника на длительный срок
О травме Бена Уайта сообщил главный тренер «Арсенала» Микель Артета
27-летний защитник «Арсенала» Бен Уайт выбыл на несколько месяцев из-за травмы, о чем сообщил главный тренер Микель Артета.
Потеря ключевого игрока усугубляет проблемы команды, так как у «канониров» уже есть другие травмированные футболисты. Уайт присоединился к «Арсеналу» в 2021 году за 28 миллионов евро.
В текущем сезоне он сыграл 12 матчей и отдал одну голевую передачу.
В команде также выступает украинский защитник Александр Зинченко, который забил гол в ворота сборной Албании в Лиге наций.
🚨 Mikel Arteta has confirmed that Ben White will be out of action for a couple of months through injury. 🤕— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 22, 2024
Another blow to the Arsenal. 😔 pic.twitter.com/KS2k0IYoy7
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