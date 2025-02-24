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  4. Салах обошел Джеррарда по количеству голевых действий против Ман Сити в АПЛ
Англия
24 февраля 2025, 23:05 |
35
0

Салах обошел Джеррарда по количеству голевых действий против Ман Сити в АПЛ

Египтянин стал ключевой фигурой в последнем матче против «горожан»

24 февраля 2025, 23:05 |
35
0
Салах обошел Джеррарда по количеству голевых действий против Ман Сити в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах в последнем матче против «Манчестер Сити» забил гол и отдал ассист, обойдя легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда по количеству результативных действий против «горожан» в Премьер-лиге (15 на 14).

23 февраля состоялась встреча 27-го тура английского чемпионата между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне АПЛ Салах принял участие в 27 матчах, забил 25 голов и отдал 16 ассистов. «Мерсисайдцы» лидируют в турнирной таблице чемпионата (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Манчестер Сити Стивен Джеррард
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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