Салах обошел Джеррарда по количеству голевых действий против Ман Сити в АПЛ

Мохамед Салах в последнем матче против «Манчестер Сити» забил гол и отдал ассист, обойдя легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда по количеству результативных действий против «горожан» в Премьер-лиге (15 на 14).

23 февраля состоялась встреча 27-го тура английского чемпионата между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне АПЛ Салах принял участие в 27 матчах, забил 25 голов и отдал 16 ассистов. «Мерсисайдцы» лидируют в турнирной таблице чемпионата (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

