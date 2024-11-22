«Мы очень легко пропускаем голы». Поздеев – о матче с Карпатами

Главный тренер «Колоса» Александр Поздеев дал короткое интервью после матча 14-го тура УПЛ против «Карпат», в котором комада из Ковалевки уступила со счетом 0:1.

- Интересный матч, в целом мне понравилась наша игра с точки зрения мысли на поле. Мы пытались отрезать прессинг, продвигать мяч, доходить до третьей зоны, быть агрессивными, но не всегда это удавалось. У нас был хороший соперник. К сожалению, мы проиграли. Нам надо забивать голы, чтобы побеждать.

- Лучшая возможность забить гол была у Боливара. Почему «Колос» не был слишком активным в третьей зоне поля?

- Чтобы забить гол, надо преодолеть много звеньев, довести мяч до зоны, где мы можем отдать передачу или пробить по воротам. Это пошаговая инструкция, которую мы старались выполнять. Не всегда была качественная фланговая передача, где-то мы не успевали завершить, создавать дополнительное давление на линию защиты. Это комплекс вопросов, которые надо улучшать. Это само качество и решение в моменте. Мне нравится, что мы стараемся давить на ворота соперника, хочется забивать голы и набирать больше очков. Нам есть над чем работать. Мы очень легко пропускаем голы. С «Кривбассом» вообще подарили... «Карпаты» качественно провели голевую атаку, мне она понравилась по-футбольному. Однако очень легкая ситуация была создана. Нам надо их минимизировать.

- Экс-игрок «Карпат» Эдуард Козик сегодня играл справа в защите. Это не его родная позиция. Как вам его игра?

- Козик сыграл неплохо. У него была ошибка, когда нам забили гол, но это футбол. Я не хочу говорить, что кто-то нам привез гол. Это комплексная работа. В целом он проактивный и имеет желание и фундамент для своего развития. Классно, когда есть футболист, который может сыграть на нескольких позициях. Конечно, есть нюансы, но он молодой парень и это все шаги для его развития. В целом мы довольны, но есть что улучшать.

«Колос» уступил «Карпатам» в гостевом матче.