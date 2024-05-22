​22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 играют «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.

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Команды встречаются в ирландском Дублине на стадионе «Авива».

Аталанта – Байер. Видео голов и обзор матча (обновляется)