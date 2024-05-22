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Лига Европы
22 мая 2024, 22:12 | Обновлено 22 мая 2024, 22:19
90
0

Аталанта – Байер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального поединка Лиги Европы 2023/24

22 мая 2024, 22:12 | Обновлено 22 мая 2024, 22:19
90
0
Аталанта – Байер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

​22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 играют «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в ирландском Дублине на стадионе «Авива».

Аталанта – Байер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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