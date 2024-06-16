ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня

В воскресенье, 16 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Польша – Нидерланды

6.95 – 4.10 – 1.57

19:00 Словения – Дания

3.25 – 3.50 – 1.87

19:15 Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20

2.12 – 3.38 – 3.30

22:00 Сербия – Англия

7.70 – 4.45 – 1.49