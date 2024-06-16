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16 июня 2024, 03:17 |
34
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня

Важные события во всех видах спорта

16 июня 2024, 03:17 |
34
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня
УАФ

В воскресенье, 16 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Польша – Нидерланды

Favbet 6.95 – 4.10 – 1.57

19:00 Словения – Дания

Favbet 3.25 – 3.50 – 1.87

19:15 Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20

Favbet 2.12 – 3.38 – 3.30

22:00 Сербия – Англия

Favbet 7.70 – 4.45 – 1.49

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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