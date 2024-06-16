Другие новости16 июня 2024, 03:17 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июня
Важные события во всех видах спорта
16 июня 2024, 03:17 |
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В воскресенье, 16 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Польша – Нидерланды
19:00 Словения – Дания
19:15 Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20
22:00 Сербия – Англия
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