17 июня на «Эстадио Роммель Фернандес» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Панамы встретится со сборной Парагвая. Поединок начнется в 01:30 по киевскому времени.

Панама

Команда в 2018-м году дебютировала наконец-то на уровне чемпионата мира. Правда, уже там было проиграно все три поединка с общим счетом 2:11. Повторить тот успех в следующем розыгрыше не получилось, но в прошлом году сборная дошла до финала Золотого Кубка, а в начале этого - до 1/2 Лиги Наций КОНКАКАФ - оба раза уступали мексиканцам. Сейчас, проведя оригинальный сбор в Испании (2:2 с Каталонией и 2:0 с Галисией), подопечные Томаса Кристиансена успели в отборе на следующий чемпионат мира обыграть Гайану (2:0 на своем поле) и Монсеррат (3:1 формально на выезде, но фактически та встреча проходила на территории Никарагуа). Впереди Копа Америка, и перед тем, как стартовать на ней, панамцы решили втиснуть контрольный поединок.

Ставки на матч Панама – Парагвай

Парагвай

Сборная многим памятна со времен эксцентричного Чилаверта, когда четырежды, с 1998-го по 2010-й, играла на чемпионате мира и даже пару раз пробивалась там в 1/8 финала. Заодно дойдя до решающего раунда Копа Америка-2011. После этого гуарани скатились к середнякам, и в прошлом отборе на мундиаль выигрывали трижды. Сейчас квалификация тоже была начата крайне посредственно: одна победа, и та 1:0 над аутсайдером, Боливией, да нулевые ничьи с Перу и Парагваем, сухие поражения в Венесуэле, Аргентине и дома с Колумбией - все строго по 0:1. Не удивительно, что и летний сбор начался для этого коллектива с нулевой ничьей против перуанцев. Дальше подопечные Гарнеро сыграли с Чили в Сантьяго, и ничем не ответили на три гола соперника. Явно хочется наконец-то забивать и выигрывать.

Статистика личных встреч

Стороны провели три товарищеских поединка в интервале 2003-2012 годов. И неизменно побеждали южноамериканцы.

Прогноз

GGBET считает, что больше шансов у представителя Южной Америки. Но и они не блещут, так что ставим на тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,92).