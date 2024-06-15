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  4. Источник: Лидер Байера изъявил желание перейти в Баварию
Германия
15 июня 2024, 23:35 |
974
0

Источник: Лидер Байера изъявил желание перейти в Баварию

Джонатан Та может стать игроком мюнхенского клуба

15 июня 2024, 23:35 |
974
0
Источник: Лидер Байера изъявил желание перейти в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

28-летний немецкий защитник «Байера» Джонатан Та может покинуть леверкузенский клуб.

По информации Sky Sports, Джонатан Та может стать игроком «Баварии». Ключевой защитник леверкузенского клуба изъявил желание перейти только в мюнхенский клуб. Переговоры начались, однако «Байер» хочет за защитника 40-45 миллионов, а «Бавария» дает лишь 25 миллионов. Если клубы не смогут договориться, то Та перейдет в «Баварию» летом 2025 года на правах свободного агента.

Та провел в этом сезоне за «Байер» во всех турнирах 48 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что звездный игрок «Жироны» перешел в «Байер» за 18 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: Sky Germany
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