Источник: Лидер Байера изъявил желание перейти в Баварию

28-летний немецкий защитник «Байера» Джонатан Та может покинуть леверкузенский клуб.

По информации Sky Sports, Джонатан Та может стать игроком «Баварии». Ключевой защитник леверкузенского клуба изъявил желание перейти только в мюнхенский клуб. Переговоры начались, однако «Байер» хочет за защитника 40-45 миллионов, а «Бавария» дает лишь 25 миллионов. Если клубы не смогут договориться, то Та перейдет в «Баварию» летом 2025 года на правах свободного агента.

Та провел в этом сезоне за «Байер» во всех турнирах 48 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что звездный игрок «Жироны» перешел в «Байер» за 18 миллионов евро.