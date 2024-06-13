ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро
Алейш Гарсия стал игроком леверкузенского клуба
26-летний испанский полузащитник Алейш Гарсия официально стал игроком леверкузенского «Байера».
Алейш покинул каталонскую «Жирону», за которую выступал с 2021 года. Контракт футболиста с «фармацевтами» рассчитан на 5 сезонов – до лета 2029 года.
Ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Байер» заплатил «Жироне» за этот трансфер 18 миллионов евро.
Гарсия в прошлом сезоне забил 3 гола и отдал 6 ассистов в 40 матчах в футболке «красно-белых».
«Как и футбольные болельщики со всей Европы, я восхищался Байером за их выдающиеся выступления в прошлом сезоне. Я был очень рад, что такой клуб сделал так много, чтобы заполучить меня», – прокомментировал свой переход Алейш.
🤝 #Bayer04 nimmt Top-Profi @97_aleix unter Vertrag. Der defensive Mittelfeldspieler hat bis 2029 unterschrieben. ✍️ 🖤❤️— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 13, 2024
🔗 Mehr zum Transfer: https://t.co/zd2SVgRCNl#Werkself | #Winnerkusen pic.twitter.com/Zxhym1VQlH
🗣️ @97_aleix: "Ich habe #Bayer04 wie vermutlich die Fußballfans in ganz Europa bewundert für die außergewöhnlichen Leistungen in der zurückliegenden Saison. Dass ein solcher Verein so viel dafür tut, um mich zu holen, hat mich begeistert."#Winnerkusen | #Werkself pic.twitter.com/hNBXBUPuPv— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 13, 2024
🤗 ¡Hola @97_aleix!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 13, 2024
Das erste Interview mit unserem Neuzugang findet ihr hier:
🔗👉 https://t.co/nsGyKxngK2#Werkself | #Bayer04 | #Winnerkusen pic.twitter.com/8U0yr2NIwT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сообщается, что самого страшного удалось избежать
Нури Шахин станет главным тренером команды, он был помощником Эдина