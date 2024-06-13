ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро

26-летний испанский полузащитник Алейш Гарсия официально стал игроком леверкузенского «Байера».

Алейш покинул каталонскую «Жирону», за которую выступал с 2021 года. Контракт футболиста с «фармацевтами» рассчитан на 5 сезонов – до лета 2029 года.

Ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Байер» заплатил «Жироне» за этот трансфер 18 миллионов евро.

Гарсия в прошлом сезоне забил 3 гола и отдал 6 ассистов в 40 матчах в футболке «красно-белых».

«Как и футбольные болельщики со всей Европы, я восхищался Байером за их выдающиеся выступления в прошлом сезоне. Я был очень рад, что такой клуб сделал так много, чтобы заполучить меня», – прокомментировал свой переход Алейш.