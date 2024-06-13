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Германия
13 июня 2024, 20:45 | Обновлено 13 июня 2024, 20:58
2930
0

ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро

Алейш Гарсия стал игроком леверкузенского клуба

13 июня 2024, 20:45 | Обновлено 13 июня 2024, 20:58
2930
0
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро
ФК Байер

26-летний испанский полузащитник Алейш Гарсия официально стал игроком леверкузенского «Байера».

Алейш покинул каталонскую «Жирону», за которую выступал с 2021 года. Контракт футболиста с «фармацевтами» рассчитан на 5 сезонов – до лета 2029 года.

Ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Байер» заплатил «Жироне» за этот трансфер 18 миллионов евро.

Гарсия в прошлом сезоне забил 3 гола и отдал 6 ассистов в 40 матчах в футболке «красно-белых».

«Как и футбольные болельщики со всей Европы, я восхищался Байером за их выдающиеся выступления в прошлом сезоне. Я был очень рад, что такой клуб сделал так много, чтобы заполучить меня», – прокомментировал свой переход Алейш.

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Даниил Агарков Источник: ФК Байер
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