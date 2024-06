ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро

26-летний испанский полузащитник Алейш Гарсия официально стал игроком леверкузенского «Байера».

Алейш покинул каталонскую «Жирону», за которую выступал с 2021 года. Контракт футболиста с «фармацевтами» рассчитан на 5 сезонов – до лета 2029 года.

Ранее известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Байер» заплатил «Жироне» за этот трансфер 18 миллионов евро.

Гарсия в прошлом сезоне забил 3 гола и отдал 6 ассистов в 40 матчах в футболке «красно-белых».

«Как и футбольные болельщики со всей Европы, я восхищался Байером за их выдающиеся выступления в прошлом сезоне. Я был очень рад, что такой клуб сделал так много, чтобы заполучить меня», – прокомментировал свой переход Алейш.

🗣️ @97_aleix: "Ich habe #Bayer04 wie vermutlich die Fußballfans in ganz Europa bewundert für die außergewöhnlichen Leistungen in der zurückliegenden Saison. Dass ein solcher Verein so viel dafür tut, um mich zu holen, hat mich begeistert."#Winnerkusen | #Werkself pic.twitter.com/hNBXBUPuPv