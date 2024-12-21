Арсеналу нужна звезда Барселоны любой ценой. Клуб готов переплатить

Лондонский «Арсенал» хочет купить фулбека «Барселоны» Жюля Кунде.

Как сообщает Fichajes, канониры готовы сильно переплатить за игрока, несмотря на то, что ранее хотели подписать его за 40 миллионов евро. Руководство лондонского клуба верит, что «Барселона» не устоит перед сильной переплатой и отпустит своего игрока.

Веб-портал Tranfsermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего фулбека в 55 миллионов евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Кунде провел за «Барселону» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова продать двух своих игроков.