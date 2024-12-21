ШИКарный покер. Байер уничтожил Фрайбург в матче на 6 голов в Бундеслиге
Патрик Шик помог команде Хаби Алонсо победить 5:1, Артем Степанов просидел на скамейке
21 декабря состоялся матч 15-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Байер и Фрайбург.
Поединок прошел на стадионе в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
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Покер в этой встрече оформил чешский форвард Патрик Шик. Еще один мяч на счету Флориана Вирца. Вирц мог сделать дубль, но в первом тайме не реализовал пенальти. У гостей единственный гол забил Винченцо Грифо.
Украинский нападающий леверкузенского коллектива Артем Степанов провел весь матч на скамейке запасных.
После 15 туров Байер занимает второе место в таблице чемпионата Германии с 32 очками. У Фрайбурга 8-я позиция и 24 пункта.
Бундеслига 2024/25. 15-й тур, 21 декабря
Байер – Фрайбург – 5:1
Голы: Шик, 45+1, 67, 74, 77, Вирц, 51 – Грифо, 55
Незабитый пенальти: Вирц, 33
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