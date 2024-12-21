Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШИКарный покер. Байер уничтожил Фрайбург в матче на 6 голов в Бундеслиге
Чемпионат Германии
Байер
21.12.2024 19:30 – FT 5 : 1
Фрайбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
21 декабря 2024, 21:34 | Обновлено 21 декабря 2024, 21:37
349
0

ШИКарный покер. Байер уничтожил Фрайбург в матче на 6 голов в Бундеслиге

Патрик Шик помог команде Хаби Алонсо победить 5:1, Артем Степанов просидел на скамейке

21 декабря 2024, 21:34 | Обновлено 21 декабря 2024, 21:37
349
0
ШИКарный покер. Байер уничтожил Фрайбург в матче на 6 голов в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря состоялся матч 15-го тура Бундеслиги 2024/25 между командами Байер и Фрайбург.

Поединок прошел на стадионе в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Покер в этой встрече оформил чешский форвард Патрик Шик. Еще один мяч на счету Флориана Вирца. Вирц мог сделать дубль, но в первом тайме не реализовал пенальти. У гостей единственный гол забил Винченцо Грифо.

Украинский нападающий леверкузенского коллектива Артем Степанов провел весь матч на скамейке запасных.

После 15 туров Байер занимает второе место в таблице чемпионата Германии с 32 очками. У Фрайбурга 8-я позиция и 24 пункта.

Бундеслига 2024/25. 15-й тур, 21 декабря

Байер – Фрайбург – 5:1

Голы: Шик, 45+1, 67, 74, 77, Вирц, 51 – Грифо, 55

Незабитый пенальти: Вирц, 33

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с ключевым центрбеком
Вердер разгромил Унион Берлин. Майнц сенсационно одолел Айнтрахт
Степанов сыграет? Названы стартовые составы на матч Байер – Фрайбург
Байер Фрайбург Бундеслига чемпионат Германии по футболу покер Патрик Шик Флориан Вирц пенальти Винченцо Грифо Артем Степанов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик прибыл на арену, где Усик проведет реванш против Фьюри
Бокс | 21 декабря 2024, 21:21 6
ФОТО. Мудрик прибыл на арену, где Усик проведет реванш против Фьюри
ФОТО. Мудрик прибыл на арену, где Усик проведет реванш против Фьюри

Михаил наблюдает за поединками андеркарда мегафайта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Бокс | 21 декабря 2024, 20:33 29
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша

Обозреватель Sport.ua Лев Кравцив – о том, чего ожидать от Усика и Фьюри во втором поединке

Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Футбол | 20.12.2024, 23:42
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
Бокс | 21.12.2024, 08:54
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
Футбол | 21.12.2024, 21:42
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
20.12.2024, 15:42 90
Футбол
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
21.12.2024, 07:41 4
Бокс
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
20.12.2024, 08:23 17
Бокс
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
21.12.2024, 10:04 38
Бокс
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
20.12.2024, 15:05 13
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
20.12.2024, 23:15 2
Бокс
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
20.12.2024, 09:56 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем