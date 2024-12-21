Может стать одноклубником Мудрика. Челси хочет подписать вратаря Швейцарии

27-летний швейцарский голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель может стать игроком «Челси» уже во время зимнего трансферного окна.

По информации футбольного инсайдера Флориана Плеттенберга, Кобель давно ищет клуб, с которым сможет бороться за трофеи.

Ранее Плеттенберг сообщал, что голкипером «Боруссии» интересуются несколько клубов из АПЛ, однако конкретных команд не называл.

По данным аналитического портала Transfermarkt, Грегор Кобель оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Кобель провел за «Боруссию» 11 матчей, в которых пропустил 17 мячей. Сейчас команда занимает 10-е место в Бундеслиге и вряд ли сможет бороться за титул.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик является игроком «Челси», но из-за допингового скандала игрок отстранен от футбола на момент расследования.