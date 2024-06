Одноклубник Довбика и Цыганкова переходит в Байер за 18 млн евро

Испанский хавбек Алейш Гарсия покинет клуб Жирона в ближайшее время.

Одноклубник украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова переходит из Жироны в немецкий Байер, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны достигли устного соглашения о трансфере 26-летнего нападающего за 18 млн евро.

Футболист пройдет медосмотр на текущей неделе. Он не был включен в состав сборной Испании на Евро-2024.

Алейш Гарсия за Жирону в текущем сезоне провел 36 матчей Ла Лиги и забил 3 мяча.

🚨⚫️🔴 Aleix Garcia to Bayer Leverkusen, here we go! Verbal agreement in place to sign Spanish midfielder from Girona.



Fee will be in excess of €18m, contract also set to be sorted. Xabi Alonso, crucial.



Medical tests booked this week after he was not called up for Euros. pic.twitter.com/C4rf8wInuU