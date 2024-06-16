Чемпионат Европы16 июня 2024, 02:41 | Обновлено 16 июня 2024, 02:48
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Федерико КЬЕЗА: «В будущем мы должны закрывать вопросы во время игры»
Лучший игрок матча Италия – Албания дал свой комментарий
16 июня 2024, 02:41 | Обновлено 16 июня 2024, 02:48
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Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза, которого УЕФА признал лучшим игроком матча Италия – Албания (2:1), прокомментировал победу своей команды.
«Я очень рад за команду и доволен нашей игрой. Албания стала очень непростым соперником, сражающимся и числом, и умением.
В будущем мы должны научиться снимать в игре все вопросы, когда есть такая возможность. Иначе всегда рискуешь так, как это было на последних минутах игры», – сказал Кьеза.
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