Риккардо КАЛАФЬОРИ: «Не верилось после того гола, что игра пойдет вот так»

Центральный защитник сборной Италии Риккардо Калафьори оценил игру своей команды в матче первого тура Евро-2024, в которой Италия пропустила на первой минуте, но все же одержала победу со счетом 2:1.

«Не ожидал выхода в стартовом составе, но, когда тренер сказал мне об этом, я постарался сохранить спокойствие и сыграть с таким же хладнокровием, что и на клубном уровне.

Реакция была правильной, но, если честно, мне совсем не верилось после того быстро пропущенного гола, что игра может пройти вот так», – сказал Калафьори.