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  4. Риккардо КАЛАФЬОРИ: «Не верилось после того гола, что игра пойдет вот так»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 03:19 |
96
0

Риккардо КАЛАФЬОРИ: «Не верилось после того гола, что игра пойдет вот так»

Защитник сборной Италии подвел итог матча с Албанией

16 июня 2024, 03:19 |
96
0
Риккардо КАЛАФЬОРИ: «Не верилось после того гола, что игра пойдет вот так»
УЕФА, Риккардо Калафьори

Центральный защитник сборной Италии Риккардо Калафьори оценил игру своей команды в матче первого тура Евро-2024, в которой Италия пропустила на первой минуте, но все же одержала победу со счетом 2:1.

«Не ожидал выхода в стартовом составе, но, когда тренер сказал мне об этом, я постарался сохранить спокойствие и сыграть с таким же хладнокровием, что и на клубном уровне.

Реакция была правильной, но, если честно, мне совсем не верилось после того быстро пропущенного гола, что игра может пройти вот так», – сказал Калафьори.

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Риккардо Калафьори сборная Италии по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Италия - Албания
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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