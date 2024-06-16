Риккардо КАЛАФЬОРИ: «Не верилось после того гола, что игра пойдет вот так»
Защитник сборной Италии подвел итог матча с Албанией
Центральный защитник сборной Италии Риккардо Калафьори оценил игру своей команды в матче первого тура Евро-2024, в которой Италия пропустила на первой минуте, но все же одержала победу со счетом 2:1.
«Не ожидал выхода в стартовом составе, но, когда тренер сказал мне об этом, я постарался сохранить спокойствие и сыграть с таким же хладнокровием, что и на клубном уровне.
Реакция была правильной, но, если честно, мне совсем не верилось после того быстро пропущенного гола, что игра может пройти вот так», – сказал Калафьори.
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