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Евро
Словения
16.06.2024 19:00 - : -
Дания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 02:26 | Обновлено 16 июня 2024, 02:27
16
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Словения – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 июня в 19:00 матч 1-го тура Евро-2024 в группе С в немецком Штутгарте

16 июня 2024, 02:26 | Обновлено 16 июня 2024, 02:27
16
0
Словения – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В немецком Штутгарте 16 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Словении и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Словенцы в июне перед Евро победили Армению (2:1) и сыграли вничью с Болгарией (1:1).

А датчане провели спарринги со Швецией (2:1) и Норвегией (3:1).

В группе С вместе со Словенией и Данией также играют команды Англии и Сербии.

Словения – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

Словения – Дания
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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