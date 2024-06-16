Словения – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 июня в 19:00 матч 1-го тура Евро-2024 в группе С в немецком Штутгарте
В немецком Штутгарте 16 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Словении и Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Словенцы в июне перед Евро победили Армению (2:1) и сыграли вничью с Болгарией (1:1).
А датчане провели спарринги со Швецией (2:1) и Норвегией (3:1).
В группе С вместе со Словенией и Данией также играют команды Англии и Сербии.
Словения – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне
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