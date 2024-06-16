Определен лучший игрок матча Италия – Албания
Награду получил Федерико Кьеза
УЕФА определил лучшего игрока матча Италия – Албания, закончившийся волевой победой 2:1 чемпионов Европы.
Награду получил хавбек сборной Италии Федерико Кьеза.
Вот как его охарактеризовала группа технических наблюдателей УЕФА: «Он был самым острым игроком, который доставил немало хлопот своей скоростью и дриблингом».
Сеск Фабрегас, чемпион Европы 2012 года в составе сборной Испании, добавил: «У Кьезы в арсенале есть все, что угодно. Я думаю, он станет тем игроком, который будет решать здесь очень и очень много. Он весь вечер выдавал нечто эдакое».
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