Определен лучший игрок матча Италия – Албания

УЕФА определил лучшего игрока матча Италия – Албания, закончившийся волевой победой 2:1 чемпионов Европы.

Награду получил хавбек сборной Италии Федерико Кьеза.

Вот как его охарактеризовала группа технических наблюдателей УЕФА: «Он был самым острым игроком, который доставил немало хлопот своей скоростью и дриблингом».

Сеск Фабрегас, чемпион Европы 2012 года в составе сборной Испании, добавил: «У Кьезы в арсенале есть все, что угодно. Я думаю, он станет тем игроком, который будет решать здесь очень и очень много. Он весь вечер выдавал нечто эдакое».