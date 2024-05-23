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Лига Европы
Аталанта
22.05.2024 22:00 – FT 3 : 0
Байер
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Лига Европы
23 мая 2024, 03:17 |
662
0

Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы

23 мая леверкузенcкая команда уступила бергамаскам со счетом 0:3

23 мая 2024, 03:17 |
662
0
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

После завершения встречи главный тренер леверкузенского коллектива Хаби Алонсо прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мы должны признать, что «Аталанта» сегодня была лучше и заслуживала трофей. У нас были проблемы после первого гола «Аталанты», и мы не нашли решения. Нам было очень сложно создавать хорошие моменты. Это был не наш день.

Флориан Виртц был в порядке. В последний месяц мы были с ним осторожны, и, возможно, ему не хватало немного игрового времени, но с ним все было в порядке, и никаких оправданий.

Когда у нас было небольшое преимущество, «Аталанта» очень быстро возвращалась на позиции. Это футбол. Бывает. Нам придется оценить то, что произошло, потому что в субботу нас ждет еще одно важное событие [финал Кубка Германии против Кайзерслаутерна].

Конечно, это больно, но нам нужно использовать эту боль в позитивном ключе. То, чего мы достигли, является исключительным, и нам есть чем гордиться. У нас был большой шанс, и мы приложили все усилия к сегодняшнему дню, но все пошло не так, как планировалось. Мы были не на лучшем уровне: все, включая меня. Это будет вызов: как мы отреагируем на поражение и справимся с болью.

Гасперини? Сегодня они были лучшей командой. Это результат того великого дела, которое он совершил, и я желаю ему всего наилучшего в будущем.

Мы не смогли справиться со многими сложными ситуациями, к которым готовились, потому что «Аталанта» требует от вас очень многого. Мы не получали мяч в нужных позициях, чтобы воспользоваться преимуществом.

«Аталанта» очень храбрая команда. Они не против оказаться один на один. Когда у нас был небольшой шанс отыграться, они очень хорошо защищались, поэтому мы не смогли создать моменты. Они сделали это не только в этом году, они делают это уже много лет. Обычно мы занимаем лучшие позиции в нашей игре, но сегодня нам это не удалось», – сказал Алонсо.

Видеообзор матча Аталанта – Байер (3:0)

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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Хаби Алонсо пресс-конференция Аталанта Байер Аталанта - Байер Лига Европы
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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