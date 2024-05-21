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Лига Европы
Аталанта
22.05.2024 22:00 - : -
Байер
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Лига Европы
21 мая 2024, 23:48 |
283
1

Аталанта – Байер. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы 2023/24

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок за титул еврокубкового турнира

21 мая 2024, 23:48 |
283
1
Аталанта – Байер. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы 2023/24

22 мая на «Авива Стэдиум» пройдет финальный матч Лиги Европы, в котором «Аталанта» встретится с «Байером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Аталанта – Байер

Аталанта

Команда проводит концовку сезона в отличной форме. Она позволила добиться серьезных успехов на внутренней арене. Прежде всего, неделю назад бергамаски отыграли финал кубка Италии, куда попали, последовательно пройдя такие клубы, как Милан и Фиорентина. В решающем поединке с Ювентусом, правда, снова уступили этому неудобному для себя противнику. Параллельно ряд побед, в том числе над прямым конкурентом, Ромой, позволили вернуться в группу лидеров Серии А. И закрепились там, победив на выходных Лечче 2:0. Но сейчас есть шанс добиться главного успеха - это первый финал еврокубка за всю историю. По пути в него подопечные Джан Пьеро Гасперини в плей-офф разобрались с такими серьезными противниками, как лиссабонский Спортинг, Ливерпуль и Марсель, еще и показывая при этом свой фирменный атакующий футбол.

Байер

Клуб и вовсе проводит, безусловно, лучший год в своей истории. Иначе невозможно оценивать завоевание вечным неудачником серебряной салатницы, еще и при великолепной статистике, когда не проигрывали вообще никому. Свой кубковый финал аспиринщики проведут в субботу. И там с Кайзерслаутерном тоже будут явными фаворитами. Где были проблемы у подопечных Хаби Алонсо, так это в Лиге Европы, достаточно вспомнить, как инфарктно проходили оба поединка против Карабаха, или 2 гола с пенальти Ромы в ответном полуфинале в Леверкузене. Впрочем, даже там в итоге именно немцы находили способ не проиграть и пройти в следующий раунд турнира.

Статистика личных встреч

Чуть больше двух лет назад, в марте 2022-го, стороны играли в Лиге Европы, только тогда встретились уже в 1/8 финала. На тот момент итальянцы были явно сильнее, и победили в обоих матчах.

Прогноз

GGBET рассматривает немцев как явного фаворита пары. Но итальянцы тоже хороши и мотивированы, так что ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,93).

GG.BET
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
На рфії визначна подія, як пишуть там путіноїди, "аталанта міранчука грає проти Байєр". Ця дурнота тупа і тут хоче хайпанути своїми курячтми мозгами. Не маю нічого проти Аталанти, але через кацапа буду вболівати за Байєр.
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