В среду, 22 мая, состоится финал Лиги Европы сезона 2023/2024, в котором будут играть итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Игра пройдет в Дублине (Ирландия) на поле стадиона «Дублин-Арена», начало – в 22:00 по Киеву.

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Если бы это противостояние произошло несколько лет назад, украинские болельщики без вариантов болели бы за «Аталанту», в составе которой небезуспешно играл украинец Руслан Малиновский. Но нашего земляка в Бергамо откровенно списали, потому теперь даже после хорошего сезона «Аталанты» в еврокубках и прохода «Спортинга», «Ливерпуля» и «Марселя» симпатии нейтральных зрителей будут на стороне «Байера», которая выдает феноменальный сезон и явно не заслуживает, чтобы его фантастическая серия без поражений прерывалась. Правда, как раз в Лиге Европы для подопечных Хаби Алонсо не все так идеально, поражений им удавалось избежать буквально на последних минутах. Свежий пример – ответный матч с «Ромой» (2:2) в полуфинале.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Аталанта» – «Байер» в украинской версии сайта.