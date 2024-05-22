Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы

«Байер» в этом сезоне не проигрывал 51 матч подряд, в том числе ни разу не потерпев поражение в чемпионате Германии. У «Аталанты» такой серии не было, но украинские болельщики, наверно, болели против клуба из Бергамо из-за легкости, с которой «богиня» списала Руслана Малиновского.

Что касается кадровых решений, неожиданным стал выход Колашинаца в центре защиты и появление на поле Лукмана, которого в старте мало кто ожидал. Как оказалось, Гасперини что-то знал.

С первых минут «Байер» включил свой контроль мяча, но «Аталанта» в ответ включила безумный прессинг. Было много фолов, до откровенных грубостей не доходило, но было видно, что команда из Бергамо не собирается отдавать трофей просто так.

Как оказалось, такая тактика принесла плоды. Дзаппакоста уже на двенадцатой минуте получил мяч справа в штрафной и прострелил вдоль ворот, Паласиос должен был выносить, но не успел за выскочившим у него из-за спины Лукманом, а тот с нескольких метров расстрелял левую девятку.

Леверкузенцы оказались как в нокдауне, они без успеха немного атаковали по инерции и... пропустили еще раз. Тот же Лукман решил пробить метров с 20 низом, мяч влетел точно в правый угол ворот, вратарь был бессилен.

Конечно, у всех в голове были воспоминания, как «Байер» в этом сезоне неоднократно отыгрывался с 0:2, в том числе и в Лиге Европы, поэтому такой счет явно не был приговором для немцев, но напрячься они должны были. Хаби Алонсо уже в перерыве решил усилить атаку, выпустив, в частности, Шика. Но мог сократить разрыв не он, а Гримальдо, запоровший лучший момент «Байера» в первом тайме неудачным перекидыванием голкипера после выхода на него.

А во втором тайме прессинг никуда не девался, к чему «Байер» откровенно не был готов. Да, какие-то там моменты были, но серьезно, стопроцентно побеспокоить Муссо не получалось. Более того, Лукман заменил свой дубль хет-триком, точно пробив в дальнюю девятку после выхода на ворота.

Это была 75 минута, мысли о камбэке в добавленное время остались, но вера в это исчезала, поскольку совершенно не было видно, за счет чего «фармацевты» могут отыграться. Так и случилось, могли бы немцы забить гол престижа, поскольку ВАР пересматривал возможность назначения пенальти, но наличие фола нивелировало нахождение Патрика Шика в офсайде.

3:0 – Бергамо празднует, поскольку к долгожданному трофею добавился и выход в Лигу чемпионов следующего розыгрыша, а суперсерия «Байера» закончилась, как это часто бывает, в самый неудачный для клуба момент.

Все фото – УЕФА

Лига Европы. Финал

«Аталанта» – «Байер» – 3:0

Голы: Лукман, 12, 26, 75

Предупреждения: Джимшити, 23, Скамакка, 35, Дзаппакоста, 60, Коопмейнерс, 70 – Вирц, 35, Тапсоба, 67, Андрих, 74

«Аталанта»: Муссо — Колашинац (Скальвини, 46), Гин, Джимшити (Толой, 90+1) — Руджери, Коопмейнерс, Эдерсон, Дзаппакоста (Хатебур, 84) — Лукман, Скамакка (Туре, 84), де Кетеларе (Пашалич, 57)

«Байер»: Коварж — Тапсоба, Та, Станишич (Бонифейс, 46) — Инкапие, Паласиос (Андрих, 69), Джака, Фримпонг (Телла, 80) — Гримальдо (Гложек, 69), Вирц (Шик, 80) — Адли

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Дублин-Арена» (Дублин, Ирландия)

АТАЛАНТА - БАЙЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА