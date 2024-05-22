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Лига Европы
Аталанта
22.05.2024 22:00 – FT 3 : 0
Байер
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Лига Европы
22 мая 2024, 23:54 | Обновлено 23 мая 2024, 01:20
6216
29

Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы

Адемола Лукман сделал хет-трик в финале

22 мая 2024, 23:54 | Обновлено 23 мая 2024, 01:20
6216
29
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
УЕФА

«Байер» в этом сезоне не проигрывал 51 матч подряд, в том числе ни разу не потерпев поражение в чемпионате Германии. У «Аталанты» такой серии не было, но украинские болельщики, наверно, болели против клуба из Бергамо из-за легкости, с которой «богиня» списала Руслана Малиновского.

Что касается кадровых решений, неожиданным стал выход Колашинаца в центре защиты и появление на поле Лукмана, которого в старте мало кто ожидал. Как оказалось, Гасперини что-то знал.

С первых минут «Байер» включил свой контроль мяча, но «Аталанта» в ответ включила безумный прессинг. Было много фолов, до откровенных грубостей не доходило, но было видно, что команда из Бергамо не собирается отдавать трофей просто так.

Как оказалось, такая тактика принесла плоды. Дзаппакоста уже на двенадцатой минуте получил мяч справа в штрафной и прострелил вдоль ворот, Паласиос должен был выносить, но не успел за выскочившим у него из-за спины Лукманом, а тот с нескольких метров расстрелял левую девятку.

Леверкузенцы оказались как в нокдауне, они без успеха немного атаковали по инерции и... пропустили еще раз. Тот же Лукман решил пробить метров с 20 низом, мяч влетел точно в правый угол ворот, вратарь был бессилен.

Конечно, у всех в голове были воспоминания, как «Байер» в этом сезоне неоднократно отыгрывался с 0:2, в том числе и в Лиге Европы, поэтому такой счет явно не был приговором для немцев, но напрячься они должны были. Хаби Алонсо уже в перерыве решил усилить атаку, выпустив, в частности, Шика. Но мог сократить разрыв не он, а Гримальдо, запоровший лучший момент «Байера» в первом тайме неудачным перекидыванием голкипера после выхода на него.

А во втором тайме прессинг никуда не девался, к чему «Байер» откровенно не был готов. Да, какие-то там моменты были, но серьезно, стопроцентно побеспокоить Муссо не получалось. Более того, Лукман заменил свой дубль хет-триком, точно пробив в дальнюю девятку после выхода на ворота.

Это была 75 минута, мысли о камбэке в добавленное время остались, но вера в это исчезала, поскольку совершенно не было видно, за счет чего «фармацевты» могут отыграться. Так и случилось, могли бы немцы забить гол престижа, поскольку ВАР пересматривал возможность назначения пенальти, но наличие фола нивелировало нахождение Патрика Шика в офсайде.

3:0 – Бергамо празднует, поскольку к долгожданному трофею добавился и выход в Лигу чемпионов следующего розыгрыша, а суперсерия «Байера» закончилась, как это часто бывает, в самый неудачный для клуба момент.

Все фото – УЕФА

Лига Европы. Финал

«Аталанта» – «Байер» – 3:0

Голы: Лукман, 12, 26, 75

Предупреждения: Джимшити, 23, Скамакка, 35, Дзаппакоста, 60, Коопмейнерс, 70 – Вирц, 35, Тапсоба, 67, Андрих, 74

«Аталанта»: Муссо — Колашинац (Скальвини, 46), Гин, Джимшити (Толой, 90+1) — Руджери, Коопмейнерс, Эдерсон, Дзаппакоста (Хатебур, 84) — Лукман, Скамакка (Туре, 84), де Кетеларе (Пашалич, 57)

«Байер»: Коварж — Тапсоба, Та, Станишич (Бонифейс, 46) — Инкапие, Паласиос (Андрих, 69), Джака, Фримпонг (Телла, 80) — Гримальдо (Гложек, 69), Вирц (Шик, 80) — Адли

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Дублин-Арена» (Дублин, Ирландия)

АТАЛАНТА - БАЙЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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Байер Аталанта Лига Европы Аталанта - Байер отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 29
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New Zealander
Аталанта і від Ліверпуля 0:3 виграла, тому в принципі не несподіванка. 
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+6
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Gargantua
помню тут спорили по поводу Гасперини и Малиновского.
ну и сбсн где Гасперини с Аталантой и где Малиновский.
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+6
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Saar
Розірвала Аталанта чемпіона Німеччини! Розірвала не тільки по рахунку, а й по грі!
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+6
Maxcrimea10
Красенi, без шансiв для нiмцiв, просто помножили на нуль
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+5
Octopus
Все эти беспроигрышные серии сыграли с Байером злую шутку, лучше проводить сезон без них, делая правильные выводы после поражений.
Бывший рекордсмен Бенфика, два года не проигрывала, а потом как серия закончилась в том же сезоне проиграла еще 3 раза, включая финал КЕЧ-1965 миланскому Интеру.
Аталанта молодцы, поздравления Гаспу, который заслужил после трех проигранных финалов Кубка Италии и долгих лет упорного труда на свою минуту славы.
Италия стронг 💪 5 место Серии А одолело немецкого чемпиона!
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+3
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Ivan Grumeza
Фарт любит заканчиваться в самый неподходящий момент
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+3
Viktor Shuper
це жесть, Байєр сьогодні сам на себе був не схожий. матч року, по суті, і такий феєричний злив. неочікувано зовсім, як на мене
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+2
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Saar
Головне, що Аталанта виграла не якимось спірним пенальті, а впевнено по грі та результату. Такого пресингу 90 хвилин я ніколи не бачив у жодної команди! Просто красави Аталанта!
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-1
TolsTIyELF
Начинается доминация Итальянских команд. Надеюсь, вернётся лучший чемпионат всех времён - блистательная Италия времён Шевы.
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-1
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Макс Максов
Неверкузен повертається?)
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-2
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Ostap Sweet Cherry
за е-байеры - пнх
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-3
OtsoCity
Байєр дуже підвів лайно суркисів (динамо)
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-5
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