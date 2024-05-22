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Лига Европы
Аталанта
22.05.2024 22:00 – FT 3 : 0
Байер
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Лига Европы
22 мая 2024, 23:59 | Обновлено 23 мая 2024, 00:41
3182
0

Аталанта – Байер – 3:0. Хет-трик Адемолы Лукмана. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального поединка Лиги Европы 2023/24

22 мая 2024, 23:59 | Обновлено 23 мая 2024, 00:41
3182
0
Аталанта – Байер – 3:0. Хет-трик Адемолы Лукмана. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

​22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 сыграли «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встречались в ирландском Дублине на стадионе «Авива».

Три гола забил форвард Адемола Лукман, и команда из Бергамо впервые завоевала евротрофей.

Лига Европы. Финал, 22 мая, Дублин (Ирландия)

Аталанта (Германия) – Байер (Германия) – 3:0

Голы: Адемола Лукман, 12, 26, 75

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Адемола Лукман, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Адемола Лукман, 26 мин.

ГОЛ! 3:0. Адемола Лукман, 75 мин.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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Байер Аталанта Лига Европы Аталанта - Байер видео голов и обзор Адемола Лукман хет-трик
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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