Аталанта – Байер – 3:0. Хет-трик Адемолы Лукмана. Видео голов и обзор
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22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 сыграли «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.
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Команды встречались в ирландском Дублине на стадионе «Авива».
Три гола забил форвард Адемола Лукман, и команда из Бергамо впервые завоевала евротрофей.
Лига Европы. Финал, 22 мая, Дублин (Ирландия)
Аталанта (Германия) – Байер (Германия) – 3:0
Голы: Адемола Лукман, 12, 26, 75
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Адемола Лукман, 12 мин.
ГОЛ! 2:0. Адемола Лукман, 26 мин.
ГОЛ! 3:0. Адемола Лукман, 75 мин.
События матча
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