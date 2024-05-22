Аталанта – Байер – 3:0. Хет-трик Адемолы Лукмана. Видео голов и обзор

​22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 сыграли «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.

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Команды встречались в ирландском Дублине на стадионе «Авива».

Три гола забил форвард Адемола Лукман, и команда из Бергамо впервые завоевала евротрофей.

Лига Европы. Финал, 22 мая, Дублин (Ирландия)

Аталанта (Германия) – Байер (Германия) – 3:0

Голы: Адемола Лукман, 12, 26, 75

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Адемола Лукман, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Адемола Лукман, 26 мин.

ГОЛ! 3:0. Адемола Лукман, 75 мин.