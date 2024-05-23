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  4. У кого 10? Стал известен лучший игрок финала Лиги Европы Аталанта – Байер
Лига Европы
23 мая 2024, 02:03 |
144
0

У кого 10? Стал известен лучший игрок финала Лиги Европы Аталанта – Байер

Адемола Лукман оформил хет-трик в ворота леверкузенского коллектива

23 мая 2024, 02:03 |
144
0
У кого 10? Стал известен лучший игрок финала Лиги Европы Аталанта – Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали форварда бергамасков Адемолу Лукмана, который оформил хет-трик в этом поединке, лучшим игроком противостояния:

«Он лучший по понятным причинам, а также из-за его всестороннего энтузиазма и энергии. Действительно острый игрок, его исполнение было на высоте», – отметили в УЕФА.

Статистический портал WhoScored также высоко оценил игру Лукмана, поставив ему наивысший возможный балл – 10.0!

Оценки WhoScored за матч Аталанта – Байер – 3:0

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Адемола Лукман лучший игрок оценки WhoScored Лига Европы Аталанта Байер Аталанта - Байер
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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