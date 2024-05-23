У кого 10? Стал известен лучший игрок финала Лиги Европы Аталанта – Байер
Адемола Лукман оформил хет-трик в ворота леверкузенского коллектива
22 мая состоялся финальный матч Лиги Европы 2023/24 между командами «Аталанта» и «Байер». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского коллектива.
После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали форварда бергамасков Адемолу Лукмана, который оформил хет-трик в этом поединке, лучшим игроком противостояния:
«Он лучший по понятным причинам, а также из-за его всестороннего энтузиазма и энергии. Действительно острый игрок, его исполнение было на высоте», – отметили в УЕФА.
Статистический портал WhoScored также высоко оценил игру Лукмана, поставив ему наивысший возможный балл – 10.0!
Оценки WhoScored за матч Аталанта – Байер – 3:0
Player of the Match: hat-trick hero Lookman 🌟@hankookreifen || #UELPOTM || #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 22, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер победил британца и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте
Экс-соперник украинского боксера поделился мыслями о бое