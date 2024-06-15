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МЛС США
Нью-Йорк Сити
15.06.2024 02:30 2 : 3
Коламбус Крю
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Major League Soccer
15 июня 2024, 10:31 | Обновлено 15 июня 2024, 10:46
345
0

Клуб Чеберко победил в МЛС. Украинец отметился интересным показателем

«Коламбус Крю» обыграл «Нью-Йорк Сити»

15 июня 2024, 10:31 | Обновлено 15 июня 2024, 10:46
345
0
Клуб Чеберко победил в МЛС. Украинец отметился интересным показателем
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

В ночь на 15 июня за океаном в матче регулярного чемпионата МЛС отношения выяснили «Коламбус Крю», цвета которого защищает украинец Евгений Чеберко, и «Нью-Йорк Сити».

Матч завершился победой «Крю» со счетом 3:2.

Чеберко отыграл 71 минуту в стартовом составе своей команды и получил оценку 6,6 от авторитетного статистического портала SofaScore.

26-летний украинец в матче выполнил 56 точных передач из 64 (88%), 6 точных длинных передач из 7, 1 ключевой пас, 2 успешных дуэли из 5, совершил 1 отбор мяча, 10 потерь мяча, 1 заработанный фол, получил желтую карточку. Чеберко в матче не был ни разу обыгран.

В нынешнем сезоне Евгений Чеберко провел за «Коламбус Крю» 11 матчей без результативных действий.

Команда украинца в таблице МЛС занимает 5-е место, имея 29 очков после 17 матчей (9 побед, 2 ничьи, 6 поражений). Лидирует «Интер Майами», у которого 35 пунктов после 18 игр.

События матча

45’ +41
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Родригес (Нью-Йорк Сити).
45’ +20
ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Эрнандес (Коламбус Крю).
45’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Mohamed Farsi (Коламбус Крю).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Christian Ramirez (Коламбус Крю).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Agustin Ojeda (Нью-Йорк Сити).
39’
Mitja Ilenic (Нью-Йорк Сити) получает красную карточку.
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Евгений Чеберко Major League Soccer (MLS) Коламбус Крю Нью-Йорк Сити
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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