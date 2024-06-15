Другие новости15 июня 2024, 10:55 | Обновлено 15 июня 2024, 11:04
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СТАВКА ДНЯ. На что поставить во второй игровой день Евро-2024?
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
15 июня 2024, 10:55 | Обновлено 15 июня 2024, 11:04
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В субботу, 15 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Венгрия – Швейцария
19:00 Испания – Хорватия
22:00 Италия – Албания
КИБЕРСПОРТ
18:00 Team Spirit – Team Vitality
21:00 NaVi – Virtus.pro
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