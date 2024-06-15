СТАВКА ДНЯ. На что поставить во второй игровой день Евро-2024?

В субботу, 15 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Венгрия – Швейцария

3.88 – 3.22 – 2.19

19:00 Испания – Хорватия

1.93 – 3.50 – 4.50

22:00 Италия – Албания

1.36 – 5.15 – 10.50

КИБЕРСПОРТ

18:00 Team Spirit – Team Vitality

1.74 – 2.11

21:00 NaVi – Virtus.pro

1.77 – 2.05