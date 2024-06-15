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МЛС США
Филадельфия Юнион
16.06.2024 02:30 - : -
Интер Майами
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Major League Soccer
15 июня 2024, 10:34 |
80
0

Филадельфия Юнион – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

15 июня 2024, 10:34 |
80
0
Филадельфия Юнион – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

16 июня на «Субару Парк» пройдет матч 19-го тура МЛС, в котором «Филадельфия Юнион» встретится с «Интер Майами». Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Филадельфия Юнион

Команда стартовала в МЛС в 2018-м году, и постоянно выходит в плей-офф. В прошлом сезоне Zolos дошли до финала плей-офф своей конференции. Но сейчас есть угроза остаться без матчей на вылет, уж очень скромные пока что результаты. И не только на внутренней арене: в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ вылетели после 0:6 от Пачуки. В МЛС, после относительно неплохого старта (3 победы и 4 ничьи) было четыре поражения при 2:2 на поле Ди Си Юнайтед. Получилось выйти из спада, забив 3 безответных гола в гостях у Нью Ингленд Революшн. Но после этого была серия ничьих, с Шарлотт на выезде и с Торонто и Монреаль Импакт дома. Такие результаты не позволяют держаться в топ-7 Востока, и есть угроза даже место с уайлд-кард потерять.

Ставки на матч Филадельфия Юнион – Интер Майами

Интер Майами

Клуб усилиями своего инвестора, Дэвида Бекхэма, кстати, экс-игрока мадридского Реала, превращается в некий дом престарелых для звезд Барселоны. Сначала англичанин заманил в свой проект Месси. Следом за Лионелем подтянулись Бускетс и Альба, а с этого сезона с аргентинцем воссоединился его многолетний напарник, Луис Суарес. И уругваец много забивает, как и его старый товарищ. И это дает надежды, что молодой клуб в этом сезоне добьется действительно хороших успехов (в отличие от прошлого, когда новичок МЛС не вышел в плей-офф). На данный момент, с 35 очками, после 18 матчей, получается возглавлять турнирную таблицу Востока. Правда, Цинцинатти имеет на 2 балла меньше, но и сыграл на 2 поединка меньше. Да у Интера после серии из семи побед при ничьей проиграли Атланте Юнайтед и закончили только ничьей 3:3 с Сент-Луис Сити. А ведь сейчас Лео с Луисом уехали в свои сборные и вернутся не скоро...

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись победами.

Прогноз

GGBET считают фаворитом принимающую сторону. Но и гости из Майами неплохи - используем нейтральный вариант с тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Филадельфия Юнион
16 июня 2024 -
02:30
Интер Майами
Тотал голов больше 3.0 1.78 Сделать ставку
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Major League Soccer (MLS) Филадельфия Юнион Интер Майами прогнозы прогнозы на футбол Сергей Кривцов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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