Виктория вдевятером. Интер Майами без Месси и Суареса победил Филадельфию

Закончился матч 19 тура MLS, в котором «Филадельфия Юнион» принимала «Интер Майами». В игре не принимали участие Лео Месси и Луис Суарес, поехавшие играть за свои национальные сборные, зато в основе вышли сыгравшие полный матч Жорди Альба, Серхио Бускетс и украинец Сергей Кривцов, который был заменен на 90+1 минуте.

Игра проходила достаточно драматично. На 3 минуте Уре отличился за хозяев, а на 47-й Грессель сравнял счет. После этого «цапли» остались сперва вдесятером, а затем и вдевятером после удалений Руиса и Авилеса, но, несмотря на это, сумели вырвать на 90+4 минуте победу усилиями Афонсу, буквально перед тем вышедшего на замену.

После этой победы «Интер Майами» продолжает лидировать, но по потерянным очкам уступает «Цинциннатти».

MLS. 19 тур

Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:2

Голы: Уре, 3 – Грессель, 47, Афонсу, 90+4

Gressel with an incredible volley just one minute after starting the second half. VAMOS!!! 😤 pic.twitter.com/RNIhEUaB1e