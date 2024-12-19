Англия19 декабря 2024, 01:49 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:59
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«Заслужил». Зинченко расхвалил Жезуса после голов в ворота Кристал Пелас
«Арсенал» переиграл соперника со счетом 3:2
19 декабря 2024, 01:49 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:59
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Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнениями после победного поединка над «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги (3:2).
Защитник расхвалил автора хет-трика в матче Габриэла Жезуса, указав, что бразилец больше всех заслуживает таких результатов.
«Заслужил больше, чем кто-либо другой», – написал Зинченко в социальной сети Instagram.
Александр пропустил матч 1/4 финала из-за мышечной контузии.
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