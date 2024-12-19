«Заслужил». Зинченко расхвалил Жезуса после голов в ворота Кристал Пелас

Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнениями после победного поединка над «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги (3:2).

Защитник расхвалил автора хет-трика в матче Габриэла Жезуса, указав, что бразилец больше всех заслуживает таких результатов.

«Заслужил больше, чем кто-либо другой», – написал Зинченко в социальной сети Instagram.

Александр пропустил матч 1/4 финала из-за мышечной контузии.