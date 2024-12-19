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Англия
19 декабря 2024, 01:49 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:59
71
0

«Заслужил». Зинченко расхвалил Жезуса после голов в ворота Кристал Пелас

«Арсенал» переиграл соперника со счетом 3:2

19 декабря 2024, 01:49 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:59
71
0
«Заслужил». Зинченко расхвалил Жезуса после голов в ворота Кристал Пелас
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко та Габриэл Жезус

Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнениями после победного поединка над «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги (3:2).

Защитник расхвалил автора хет-трика в матче Габриэла Жезуса, указав, что бразилец больше всех заслуживает таких результатов.

«Заслужил больше, чем кто-либо другой», – написал Зинченко в социальной сети Instagram.

Александр пропустил матч 1/4 финала из-за мышечной контузии.

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Александр Зинченко Габриэл Жезус Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу Кристал Пэлас
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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