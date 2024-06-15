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Сборная УКРАИНЫ
15 июня 2024, 18:19 | Обновлено 15 июня 2024, 18:33
728
1

ВИДЕО. Сборная Украины отправилась в Мюнхен на матч Евро-2024 с Румынией

Матч состоится 17 июня в 16:00

15 июня 2024, 18:19 | Обновлено 15 июня 2024, 18:33
728
1
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась в Мюнхен на матч Евро-2024 с Румынией
УАФ

17 июня сборная Украины по футболу начнет выступление на Евро-2024 и сыграет первый матч групповой стадии против сборной Румынии.

Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».

Сегодня, 15 июня, украинская команда отправилась в Мюнхен на этот поединок, соответствующим видео поделилась пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее Мирча Луческу высказался о сборной Украины по футболу.

ВИДЕО. Сборная Украины отправилась в Мюнхен на матч Евро-2024 с Румынией

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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