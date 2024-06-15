ВИДЕО. Сборная Украины отправилась в Мюнхен на матч Евро-2024 с Румынией
Матч состоится 17 июня в 16:00
17 июня сборная Украины по футболу начнет выступление на Евро-2024 и сыграет первый матч групповой стадии против сборной Румынии.
Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
Сегодня, 15 июня, украинская команда отправилась в Мюнхен на этот поединок, соответствующим видео поделилась пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).
Ранее Мирча Луческу высказался о сборной Украины по футболу.
ВИДЕО. Сборная Украины отправилась в Мюнхен на матч Евро-2024 с Румынией
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