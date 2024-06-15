Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украинской сборной сейчас нелегко играть в футбол»

Бывший наставник «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу высказался о сборной Украины по футболу.

«То, что происходит в Украине – отличная мотивация для игроков сборной. Им сейчас нелегко играть в футбол, зная, что где-то умирают люди, их соотечественники», – сказал Луческу.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее Луческу рассказал, чего ждет от Украины на Евро-2024.