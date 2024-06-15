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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украинской сборной сейчас нелегко играть в футбол»
Сборная УКРАИНЫ
15 июня 2024, 17:47 |
268
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украинской сборной сейчас нелегко играть в футбол»

Известный тренер высказался о главной команде страны

15 июня 2024, 17:47 |
268
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украинской сборной сейчас нелегко играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший наставник «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу высказался о сборной Украины по футболу.

«То, что происходит в Украине – отличная мотивация для игроков сборной. Им сейчас нелегко играть в футбол, зная, что где-то умирают люди, их соотечественники», – сказал Луческу.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее Луческу рассказал, чего ждет от Украины на Евро-2024.

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Мирча Луческу сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: iAM SPORT
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