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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2024, 09:23 | Обновлено 12 июня 2024, 09:32
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2

Луческу рассказал, чего ждет от Украины на Евро-2024

Румынский специалист – об ожиданиях от выступления команды Сергея Реброва

12 июня 2024, 09:23 | Обновлено 12 июня 2024, 09:32
1223
2
Луческу рассказал, чего ждет от Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу высказался о нынешней сборной Украины и признался, чего ждет от нее на чемпионате Европы 2024.

«Два замечательных качества сборной Украины? Первое – то, что в состав входят игроки всего двух команд — «Шахтера» и киевского «Динамо». Из этих клубов уехали все те футболисты, которые сейчас играют на Западе. Так что, у Украины все игроки однородны, игра однородна. Они очень близки, что придает им огромную силу. Второй – это ценность футболистов. Легионеры представляют такие сильные клубы как «Реал», «Арсенал», «Челси», «Бенфика», «Жирона». Это чемпион Испании, призер Ла Лиги, клубы из АПЛ.

Сергей Ребров? Как игрок Ребров был моим соперником, когда я был в «Шахтере». Он был очень умным. У него было нетипичное для нападающего телосложение, но оно помогло ему развить хорошую технику. Как тренер он уже накопил большой опыт. У него около 5-6 чемпионских титулов, в том числе за пределами Украины – в «Ференцвароше» и «Аль-Айне». Он повзрослел, его вклад поднимет уровень игры команды, который и так высок.

Из всех команд Востока, которые будут на этом Евро, Украина – самая лучшая. Я считаю ее способной стать сюрпризом этого Евро. Она может дойти даже до полуфинала», – заявил Луческу.

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Мирча Луческу Евро-2024 Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник
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Chunga-Changa
А сам уверен что Румыния выиграет 2:0)
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Андрій Милявський
Не Динамо і Шахтар - Лунін, Яремчук, Маліновський, Довбик, Сваток- певний внесок серед гравців що розкрились поза ці команди теж є і досить вагомий внесок може бути в перемоги збірної
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