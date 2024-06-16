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  4. СТАВКА ДНЯ. Кто играет на Евро-2024 16 июня и на что можно поставить?
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 03:13 |
49
0

СТАВКА ДНЯ. Кто играет на Евро-2024 16 июня и на что можно поставить?

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

16 июня 2024, 03:13 |
49
0
СТАВКА ДНЯ. Кто играет на Евро-2024 16 июня и на что можно поставить?

В воскресенье, 16 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Польша – Нидерланды

Ggbet 6.95 – 4.10 – 1.57

19:00 Словения – Дания

Ggbet 3.25 – 3.50 – 1.87

19:15 Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20

Ggbet 2.12 – 3.38 – 3.30

22:00 Сербия – Англия

Ggbet 7.70 – 4.45 – 1.49

КИБЕРСПОРТ

17:00 Team Spirit – NaVi

Ggbet 1.44 – 2.83

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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