Чемпионат Европы16 июня 2024, 03:13 |
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СТАВКА ДНЯ. Кто играет на Евро-2024 16 июня и на что можно поставить?
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
16 июня 2024, 03:13 |
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В воскресенье, 16 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Польша – Нидерланды
19:00 Словения – Дания
19:15 Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20
22:00 Сербия – Англия
КИБЕРСПОРТ
17:00 Team Spirit – NaVi
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