16 июня на «Ренчлер Филд» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Эквадора встретится со сборной Гондураса. Поединок начнется в 22:30 по европейскому времени.

Эквадор

Команда расплатилась за игру на прошлом чемпионате мира трехочковым штрафом - так ее наказали за использование натурализированного с нарушениями футболиста. Но, даже начав с поражения аргентинцам, потом триколор успели еще до конца осеннего отрезка квалификации за счет трех побед при паре ничьих. Сейчас подопечные Феликса Санчеса Баса готовятся к грядущему Копа Америка. Но получается не все, точнее, выиграли только у Гондураса, еще в марте. Впрочем, и соперники были непростыми. Еще весной Эннер Валенсия и компания пересеклись с Италией, и ничем не ответили на пару пропущенных мячей. А летний сбор начался с товарищеского поединка против Аргентины, что был проигран минимально, 0:1. Но потом получилось компенсировать это, выиграв 3:1 у боливийцев.

Ставки на матч Эквадор – Гондурас

Гондурас

Сборная в 2010-м и 2014-м году пробивались на чемпионаты мира. Но следующие циклы уже были неудачны, причем в крайней квалификации Los Catrachos в решающем раунде даже не смогли ни разу выиграть. Упали результаты и на региональном уровне: после полуфинала-2013 чередовались вылеты в групповом этапе и четвертьфиналах. Да, попили крови Мексике в четвертьфинале Лиги Наций, обменявшись победами 2:0, но в итоге проиграли по пенальти Эль Три. А потом уступили 1:3 Коста-Рике за право сыграть на расширенном Копа Америка нынешним летом. В итоге сейчас команда играет поединки квалификации на чемпионат мира. Они обыграли 3:1 на своем поле Кубу. А потом была поездка к Бермудским островам, и еще более уверенные 6:1.

Статистика личных встреч

Всего было десять матчей, и только однажды смогли выиграть игроки Гондураса. У трехцветных получилось победить шесть раз.

Прогноз

GGBET считают очевидным фаворитом пары представителя Южной Америки. Ставим в данном футбольном поединке на успех триколор при форе -1,5 забитых мяча (коэффициент - 1,73).