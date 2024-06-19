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19 июня 2024, 04:41 | Обновлено 19 июня 2024, 05:13
48
0

ВИДЕО. Колумбия и Эквадор одержали победы в спаррингах перед Копа Америка

Колумбия разгромила Боливию, а Эквадор вырвал победу у Гондураса

19 июня 2024, 04:41 | Обновлено 19 июня 2024, 05:13
48
0
ВИДЕО. Колумбия и Эквадор одержали победы в спаррингах перед Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Сборные Колумбия и Эквадор одержали победы в последних спаррингах перед Копа Америка.

Колумбия разгромила Боливию (3:0), а Эквадор вырвал победу у Гондураса (2:1).

Товарищеские матчи

15 июня. Ист-Хартфорд (США)

Колумбия – Боливия – 3:0

Голы: Джон Ариас, 5, Джон Кордоба, 25, Луис Диас, 41

16 июня. Ист-Хартфорд (США)

  • Эквадор – Гондурас – 2:1

Голы: Сармьенто, 8, Инкапье, 89 – Рочес, 29 (пен)

События матча

68’
Cesar Menacho (Боливия) получает красную карточку.
68’
Даниэль Муньос (Колумбия) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Кордоба (Колумбия).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Jhon Arias (Колумбия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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