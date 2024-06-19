Товарищеские матчи
Кубок Америки19 июня 2024, 04:41 | Обновлено 19 июня 2024, 05:13
48
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ВИДЕО. Колумбия и Эквадор одержали победы в спаррингах перед Копа Америка
Колумбия разгромила Боливию, а Эквадор вырвал победу у Гондураса
19 июня 2024, 04:41 | Обновлено 19 июня 2024, 05:13
48
0
Сборные Колумбия и Эквадор одержали победы в последних спаррингах перед Копа Америка.
Колумбия разгромила Боливию (3:0), а Эквадор вырвал победу у Гондураса (2:1).
Товарищеские матчи
15 июня. Ист-Хартфорд (США)
Колумбия – Боливия – 3:0
Голы: Джон Ариас, 5, Джон Кордоба, 25, Луис Диас, 41
16 июня. Ист-Хартфорд (США)
- Эквадор – Гондурас – 2:1
Голы: Сармьенто, 8, Инкапье, 89 – Рочес, 29 (пен)
События матча
68’
Cesar Menacho (Боливия) получает красную карточку.
68’
Даниэль Муньос (Колумбия) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Колумбия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Хон Кордоба (Колумбия).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Jhon Arias (Колумбия).
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