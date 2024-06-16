Николо БАРЕЛЛА: «Считаю, что нам нужно было забивать больше»
Автор победного мяча сборной Италии оценил игру с албанцами
Полузащитник сборной Италии Николо Барелла прокомментировал матч с Албанией (2:1), в котором он забил второй гол, оказавшийся победным.
«Рад победе и голу, но считаю, что нам следовало забивать больше. Доволен, что этим голом помог команде победить. Во втором тайме мне было несколько тяжелее, так как на прошлой неделе я не мог из-за травмы регулярно тренироваться и в итоге подустал.
Я играю несколько глубже, чем обычно, в этой схеме. Все прочие игроки активно ищут свободные зоны, так что мне приходится дольше придерживаться своей позиции, но всегда приятно играть с таким полузащитником, как Жоржиньо. Он облегчает работу партнерам по команде», – сказал Барелла.
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