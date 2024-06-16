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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 02:21 |
33
0

Николо БАРЕЛЛА: «Считаю, что нам нужно было забивать больше»

Автор победного мяча сборной Италии оценил игру с албанцами

16 июня 2024, 02:21 |
33
0
Николо БАРЕЛЛА: «Считаю, что нам нужно было забивать больше»
УЕФА. Николо Барелла

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла прокомментировал матч с Албанией (2:1), в котором он забил второй гол, оказавшийся победным.

«Рад победе и голу, но считаю, что нам следовало забивать больше. Доволен, что этим голом помог команде победить. Во втором тайме мне было несколько тяжелее, так как на прошлой неделе я не мог из-за травмы регулярно тренироваться и в итоге подустал.

Я играю несколько глубже, чем обычно, в этой схеме. Все прочие игроки активно ищут свободные зоны, так что мне приходится дольше придерживаться своей позиции, но всегда приятно играть с таким полузащитником, как Жоржиньо. Он облегчает работу партнерам по команде», – сказал Барелла.

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сборная Италии по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Италия - Албания Николо Барелла
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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