Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо назвал главных фаворитов Евро-2024.

«Мне нравятся сборные Англии, Франции и Испании. Если в этих командах не получат травм их лидеры, то кто-то из этих сборных, я так думаю, и станет победителем Евро-2024.

Если же из этого трио выделять одну команду, отдал бы предпочтение Англии. В этой стране самый сильный в Европе чемпионат. Только из игроков АПЛ можно собрать не одну, а две или даже три мощные сборные», – рассказал Сабо.

Ранее Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины.