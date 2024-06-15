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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 11:23 | Обновлено 15 июня 2024, 11:33
1253
2

Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024

Известный украинский тренер считает, что чемпионат выиграет сборная Англии

15 июня 2024, 11:23 | Обновлено 15 июня 2024, 11:33
1253
2
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо назвал главных фаворитов Евро-2024.

«Мне нравятся сборные Англии, Франции и Испании. Если в этих командах не получат травм их лидеры, то кто-то из этих сборных, я так думаю, и станет победителем Евро-2024.

Если же из этого трио выделять одну команду, отдал бы предпочтение Англии. В этой стране самый сильный в Европе чемпионат. Только из игроков АПЛ можно собрать не одну, а две или даже три мощные сборные», – рассказал Сабо.

Ранее Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины.

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Йожеф Сабо Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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fly
А якщо серйозно то найбільш вірогідним фіналом (дивлячись на группи і подальшу сітку) виглядає фінал Франція - Німеччина
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0
fly
Вміння збірної Англії вигравати трофеї помноження на вдачу Кейна вигравати трофеї виглядає так що шансів виграти Євро більше в України.
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