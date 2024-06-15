Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Известный украинский тренер считает, что чемпионат выиграет сборная Англии
Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо назвал главных фаворитов Евро-2024.
«Мне нравятся сборные Англии, Франции и Испании. Если в этих командах не получат травм их лидеры, то кто-то из этих сборных, я так думаю, и станет победителем Евро-2024.
Если же из этого трио выделять одну команду, отдал бы предпочтение Англии. В этой стране самый сильный в Европе чемпионат. Только из игроков АПЛ можно собрать не одну, а две или даже три мощные сборные», – рассказал Сабо.
Ранее Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины.
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