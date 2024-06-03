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  4. Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2024, 06:52 |
1512
0

Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины

Экс-тренер национальной команды считает лучшим Артема Довбика

03 июня 2024, 06:52 |
1512
0
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины на данный момент.

«С первых минут в матче против Германии точно выйдет Артем Довбик, а во втором тайме Сергей Ребров его заменит на Романа Яремчука или Владислав Ваната.

Довбик сейчас лучший игрок сборной Украины, он забивной, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Вокруг него сейчас много шума-гама», – сказал Сабо.

Ранее Сабо назвал игрока сборной Украины, который переедет за границу.

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Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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