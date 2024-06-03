Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины на данный момент.

«С первых минут в матче против Германии точно выйдет Артем Довбик, а во втором тайме Сергей Ребров его заменит на Романа Яремчука или Владислав Ваната.

Довбик сейчас лучший игрок сборной Украины, он забивной, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Вокруг него сейчас много шума-гама», – сказал Сабо.

Ранее Сабо назвал игрока сборной Украины, который переедет за границу.