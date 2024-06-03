Сборная УКРАИНЫ03 июня 2024, 06:52 |
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Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Экс-тренер национальной команды считает лучшим Артема Довбика
03 июня 2024, 06:52 |
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Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины на данный момент.
«С первых минут в матче против Германии точно выйдет Артем Довбик, а во втором тайме Сергей Ребров его заменит на Романа Яремчука или Владислав Ваната.
Довбик сейчас лучший игрок сборной Украины, он забивной, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Вокруг него сейчас много шума-гама», – сказал Сабо.
Ранее Сабо назвал игрока сборной Украины, который переедет за границу.
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