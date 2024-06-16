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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 02:13 | Обновлено 16 июня 2024, 02:17
39
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словения – Дания

16 июня в 19:00 в немецком Штутгарте пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в группе С

16 июня 2024, 02:13 | Обновлено 16 июня 2024, 02:17
39
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словения – Дания
УЕФА. Ян Облак и Расмус Хойлунд

В немецком Штутгарте 16 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Словении и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Словенцы в июне перед Евро победили Армению (2:1) и сыграли вничью с Болгарией (1:1).

А датчане провели спарринги со Швецией (2:1) и Норвегией (3:1).

В другом матче 1-го тура группы С 15 июня встретятся команды Сербии и Англии.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словения – Дания

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

Словения – Дания
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Словения – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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