Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словения – Дания
16 июня в 19:00 в немецком Штутгарте пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в группе С
В немецком Штутгарте 16 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Словении и Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Словенцы в июне перед Евро победили Армению (2:1) и сыграли вничью с Болгарией (1:1).
А датчане провели спарринги со Швецией (2:1) и Норвегией (3:1).
В другом матче 1-го тура группы С 15 июня встретятся команды Сербии и Англии.
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словения – Дания
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне
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