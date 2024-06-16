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  4. Алессандро БАСТОНИ: «Начали мы настолько плохо, насколько могли»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 03:37 |
341
0

Алессандро БАСТОНИ: «Начали мы настолько плохо, насколько могли»

Защитник сборной Италии прокомментировал матч с Албанией

16 июня 2024, 03:37 |
341
0
Алессандро БАСТОНИ: «Начали мы настолько плохо, насколько могли»
УЕФА. Алессандро Бастони

Центрбек сборной Италии Алессандро Бастони оценил победный матч своей команды в первом туре группового этапа Евро-2024, в котором «скуадра адзура» победила со счетом 2:1, хотя пропустила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

«Начали мы настолько плохо, насколько только могли, но среагировали правильно и вернулись на верный путь.

Такое случается. Важно знать, как реагировать, как держать игру под контролем. Мы должны были больше забивать. И должны стать более нацеленными в будущем», – сказал Бастони.

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сборная Италии по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Италия - Албания Алессандро Бастони
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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