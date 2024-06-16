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  4. Главний тренер сборной Албании: «Мы должны были сыграть лучше»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 02:08 |
56
0

Главний тренер сборной Албании: «Мы должны были сыграть лучше»

Сильвиньо прокомментировал старт своей команды на Евро

16 июня 2024, 02:08 |
56
0
Главний тренер сборной Албании: «Мы должны были сыграть лучше»
УЕФА. Силвиньо

Главный тренер сборной Албании Силвиньо дал комментарий после матча стартового тура Евро-2024, в котором его подопечные уступили Италии (1:2), несмотря на то, что забили самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

«Мы начали игру успешно быстрым голом. Команда была голом так вдохновлена, но мы должны были сыграть лучше, особенно в первом тайме.

Во втором мы справились лучше, и у нас были шансы забить благодаря Манаю», – сказал Силвиньо.

В следующем туре Албания сыграет против Хорватии.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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