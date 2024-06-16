Главний тренер сборной Албании: «Мы должны были сыграть лучше»

Главный тренер сборной Албании Силвиньо дал комментарий после матча стартового тура Евро-2024, в котором его подопечные уступили Италии (1:2), несмотря на то, что забили самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

«Мы начали игру успешно быстрым голом. Команда была голом так вдохновлена, но мы должны были сыграть лучше, особенно в первом тайме.

Во втором мы справились лучше, и у нас были шансы забить благодаря Манаю», – сказал Силвиньо.

В следующем туре Албания сыграет против Хорватии.