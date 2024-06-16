Чемпионат Европы16 июня 2024, 02:08 |
56
0
Главний тренер сборной Албании: «Мы должны были сыграть лучше»
Сильвиньо прокомментировал старт своей команды на Евро
16 июня 2024, 02:08 |
56
0
Главный тренер сборной Албании Силвиньо дал комментарий после матча стартового тура Евро-2024, в котором его подопечные уступили Италии (1:2), несмотря на то, что забили самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.
«Мы начали игру успешно быстрым голом. Команда была голом так вдохновлена, но мы должны были сыграть лучше, особенно в первом тайме.
Во втором мы справились лучше, и у нас были шансы забить благодаря Манаю», – сказал Силвиньо.
В следующем туре Албания сыграет против Хорватии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2024, 23:58 10
Команда Спаллетти обожглась уже на первых секундах, но после этого подтвердила свой высокий класс
Футбол | 15 июня 2024, 10:12 5
Аргентинец догнал Али Даеи
Футбол | 15.06.2024, 14:17
Футбол | 16.06.2024, 00:49
Футбол | 15.06.2024, 12:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2024, 06:55
14.06.2024, 11:13 12
14.06.2024, 00:14 21
14.06.2024, 02:45 15
14.06.2024, 07:22 26
Футбол
14.06.2024, 21:31 3