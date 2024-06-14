Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 02:45 |
375
1

МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»

Михаил трогательно вспомнил про своих родителей

14 июня 2024, 02:45 |
375
1
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сборная Украины выпустила видеоролик перед Евро-2024: «Наши города могли бы принимать Евро, но они борются за свободу».

Звездный футболист украинской национальной команды Михаил Мудрик трогательно рассказал о своих родителях и заявил, что несмотря на обстрелы со стороны россии, его семья все равно остается в родном городе – Краснограде:

«Мои родители – преподаватели, но с папой у нас была традиция после его работы ходить на стадион в Краснограде поиграть в мяч. А потом я попросил родителей, чтобы они увели меня в футбольную секцию.

С начала полномасштабной войны мой город обстреливают ракетами день и ночь. Несмотря на это, моя семья остается в Краснограде, родители продолжают строить свою жизнь там и неизменно верят в победу Украины», – сказал Мудрик.

По теме:
ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Висбадене
Германия – Шотландия. Старт Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Обнародован плей-офф Евро-2024 по цене составов. Как далеко прошла Украина?
Михаил Мудрик сборная Украины по футболу промо-ролик Евро-2024 Украинская ассоциация футбола российско-украинская война
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
Бокс | 13 июня 2024, 14:59 1
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком

Ожидается, что реванш состоится 21 декабря 2024 года

ШЕВЧЕНКО: Призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине
Футбол | 14 июня 2024, 02:01 0
ШЕВЧЕНКО: Призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине
ШЕВЧЕНКО: Призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине

Президент УАФ опубликовал пост в своем Instagram

Теннисистов из россии допустили к Олимпиаде. Известно, кто сыграет в Париже
Олимпийские игры | 13.06.2024, 20:32
Теннисистов из россии допустили к Олимпиаде. Известно, кто сыграет в Париже
Теннисистов из россии допустили к Олимпиаде. Известно, кто сыграет в Париже
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 13.06.2024, 23:05
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Легенда МЮ назвал фаворитов Евро-2024. Видит только двух
Футбол | 13.06.2024, 05:45
Легенда МЮ назвал фаворитов Евро-2024. Видит только двух
Легенда МЮ назвал фаворитов Евро-2024. Видит только двух
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shvachko
Суті фамілії не відповідаєш...Вивезти батьків мав і маєш!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
13.06.2024, 02:50
Футбол
Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»
Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»
13.06.2024, 07:01 10
Футбол
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
12.06.2024, 15:55 7
Бокс
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
12.06.2024, 21:16 8
Футбол
Довбику дали интересное прозвище в Италии
Довбику дали интересное прозвище в Италии
13.06.2024, 11:49 6
Футбол
Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
13.06.2024, 06:55
Бокс
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
12.06.2024, 12:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем