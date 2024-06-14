МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
Михаил трогательно вспомнил про своих родителей
Сборная Украины выпустила видеоролик перед Евро-2024: «Наши города могли бы принимать Евро, но они борются за свободу».
Звездный футболист украинской национальной команды Михаил Мудрик трогательно рассказал о своих родителях и заявил, что несмотря на обстрелы со стороны россии, его семья все равно остается в родном городе – Краснограде:
«Мои родители – преподаватели, но с папой у нас была традиция после его работы ходить на стадион в Краснограде поиграть в мяч. А потом я попросил родителей, чтобы они увели меня в футбольную секцию.
С начала полномасштабной войны мой город обстреливают ракетами день и ночь. Несмотря на это, моя семья остается в Краснограде, родители продолжают строить свою жизнь там и неизменно верят в победу Украины», – сказал Мудрик.
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