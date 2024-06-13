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Чемпионат Европы
13 июня 2024, 22:59 | Обновлено 13 июня 2024, 23:14
571
0

ВИДЕО. Наши города могли принимать Евро. Игроки сборной – в видеоролике

Трогательный видеоролик опубликован УАФ накануне старта Евро-2024

13 июня 2024, 22:59 | Обновлено 13 июня 2024, 23:14
571
0
ВИДЕО. Наши города могли принимать Евро. Игроки сборной – в видеоролике
УАФ

Сборная Украины выпустила видеоролик перед Евро-2024: «Наши города могли бы принимать Евро, но они борются за свободу».

В ролике снялись 13 игроков сборной Украины, города которых пострадали от российской агрессии или временно оккупированы.

Украинские футболисты в видео от УАФ рассказали миру о разрушении городов в результате российского вторжения.

УАФ: «Футбол, как и весь спорт, не вне политики, не вне войны. Мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине».

ВИДЕО. Наши города могли принимать Евро. Игроки сборной – в видеоролике

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Евро-2024 сборная Украины по футболу российско-украинская война промо-ролик Украинская ассоциация футбола
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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