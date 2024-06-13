ВИДЕО. Наши города могли принимать Евро. Игроки сборной – в видеоролике
Трогательный видеоролик опубликован УАФ накануне старта Евро-2024
Сборная Украины выпустила видеоролик перед Евро-2024: «Наши города могли бы принимать Евро, но они борются за свободу».
В ролике снялись 13 игроков сборной Украины, города которых пострадали от российской агрессии или временно оккупированы.
Украинские футболисты в видео от УАФ рассказали миру о разрушении городов в результате российского вторжения.
УАФ: «Футбол, как и весь спорт, не вне политики, не вне войны. Мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине».
ВИДЕО. Наши города могли принимать Евро. Игроки сборной – в видеоролике
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