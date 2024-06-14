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  4. ШЕВЧЕНКО: Призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 02:01 |
23
0

ШЕВЧЕНКО: Призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине

Президент УАФ опубликовал пост в своем Instagram

14 июня 2024, 02:01 |
23
0
ШЕВЧЕНКО: Призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Сборная Украины выпустила видеоролик перед Евро-2024: «Наши города могли бы принимать Евро, но они борются за свободу».

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился роликом в своих социальных сетях, подписав его:

«Мы часто слышим, что футбол вне войны, но это видео доказывает обратное. Нет ни одного украинского футболиста, ни одного украинского города, стадиона, площадки, ни одного ребенка, которых не коснулась война.

Здесь на Евро-2024 мы можем быть только благодаря людям, борющимся за нашу свободу. Среди них сотни тысяч футбольных болельщиков. Они хотели быть на трибунах, но они на фронте. Наши города тоже хотели принимать Евро, но сейчас они борются не за турнир, а за свободу.

И потому мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине. Футбол – это не только выдающийся спорт, это еще и большая сила. Сила солидарности и единства, поддержки, в которой так нуждается наша страна», — написал Шевченко.

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сборная Украины по футболу промо-ролик Евро-2024 Украинская ассоциация футбола российско-украинская война Андрей Шевченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Теннис
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